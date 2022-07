Un mois de retard pour les travaux de la scène nationale Equinoxe à Châteauroux

Les représentations sur la nouvelle scène ne commenceront finalement que fin octobre, voire début novembre. Depuis bientôt deux mois, d'impressionnants travaux doivent permettre de changer l'intégralité des 400m² de parquet de la scène nationale Equinoxe à Châteauroux. Les nouvelles planches doivent être posées sur des supports métalliques. "Quand le forage pour les installer a commencé, on est tombé sur un sol plus meuble et sableux que prévu", explique Roland Vrillon, délégué aux travaux à la mairie de Châteauroux. Il a donc fallu creuser plus profondément pour trouver un sol exploitable, ce qui a rallongé d'un mois la durée des travaux.

L'ancienne scène a entièrement été démontée, laissant la place à un grand vide. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Difficile ensuite de trouver du personnel pour travailler sur le chantier au mois d'août, en pleine période de vacances scolaires. "Certaines entreprises ont dû trouver des renforts dans leurs effectifs. L'été est une période compliquée dans le BTP", explique Marion Bonnet, responsable adjointe de l'aménagement et des équipements publics à la métropole. Comme c'est le cas dans la plupart des chantiers, d'éventuels délais supplémentaires étaient prévus, mais il a tout de même fallu s'organiser. "Heureusement, chacun est parvenu à contracter ses délais pour que le chantier ne dure pas encore plus longtemps", affirme Roland Vrillon. De son côté, Equinoxe a dû trouver des solutions de remplacement pour les premiers spectacles prévus à la rentrée.

Délocalisation des représentations dans d'autres salles de spectacles

Pour faire face à ce changement de calendrier, la présentation de la saison, prévue le 23 septembre, sera organisée deux fois à la Cité du numérique, à Balsan. "Nous avons dû revoir certains lieux de représentation au dernier moment. Certains spectacles seront relocalisés : dans la salle Edith Piaf, dans la Maison des loisirs et de la culture de Belle-Isle et au cinéma Apollo", précise Camille Girard, directeur adjoint d'Equinoxe. Les précisions seront données lors de la présentation de la saison.