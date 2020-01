Un Mois Givré 2019-2020 complètement fou à Belfort

Belfort, France

La sixième édition édition du Mois Givré à Belfort qui s'est tenue du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020 a fait mieux, beaucoup mieux que l'an dernier avec 80.277 visiteurs, soit une augmentation de la fréquentation de 25,7% par rapport à 2018, selon les chiffres dévoilés par la Ville.

24.000 visiteurs à la Maison du Père Noël

Parmi les attractions qui ont le plus séduit cette année, on peut citer les sites de glisses comme la piste de luge, le circuit de quads ou encore la patinoire place Corbis, mais aussi les activités pour les enfants, comme la petite roue et le petit train installés sur la place d'Armes, sans oublier la Maison du père Noël qui a attiré à elle seule plus de 24.000 personnes, près de 17% de plus que l'an dernier.

Une édition aboutie

Même si la météo n'a pas toujours été au rendez-vous, le public est venu en nombre assister aux prestations de Brian Joubert et Philippe Candeloro sur la patinoire de la place Corbis, ou encore au concert de Slimane et Vitaa, des événements qui ont réuni 13.662 personnes. "Cette 6ème est la plus aboutie" se réjouit Florence Besancenot, adjointe aux commerces et en charge de l'organisation du Mois Givré.

"C'est un rendez-vous qui est désormais installé et attendu par les gens, on s'en est rendu compte dans les différents ateliers par exemple où des parents arrivaient avec le programme et venaient spécifiquement pour un atelier bien défini pour leurs enfants, ils savaient donc où ils allaient et c'est donc vraiment par choix qu'ils viennent".

Seule déception, le petit train touristique avec seulement 410 billets vendus contre un millier l'an dernier. Il faut dire qu'il n'a circulé que onze jours cette année contre un mois l'an dernier.

