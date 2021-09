30 jours pour perdre 1000 kilos, le défi du mois Sport-Santé à Châtelaillon

Les séances de sport sont animées par plusieurs coachs sportif. C'est Pascal, de One 2 One, qui a inauguré le mois.

Samedi 11 septembre, c'était le top-départ du mois Sport-Santé à Châtelaillon-Plage. Pour les 200 participants, l'objectif est de taille : perdre 1000 kilos en un mois ! Un défi organisé par l'association Nutrition 17, qui propose trois séances de sport par semaine et un programme de nutrition. Les participants se sont retrouvés devant le casino châtelaillonnais pour la première séance. Et la motivation était là !

Pas besoin d'être sportif pour se lancer

Ce samedi matin, ils sont une cinquantaine à courir et sauter sur la plage de Châtelaillon. "Et on se remet debout !" lance Pascal, l'énergique coach de One 2 One, depuis l'estrade où il anime la séance. A la pause, les sportifs sont conquis. "C'était génial, la séance est dynamique !" lance Marité, très en forme. A quelques pas, Florence reprend son souffle : "On a sué à grosses gouttes, mais j'ai beaucoup aimé", sourit cette châtelaillonnaise.

Ils étaient une cinquantaine à assister à la première séance du mois Sport-Santé, samedi 11 septembre à Châtelaillon. © Radio France - Solène Gardré

Car tous les niveaux et tous les âges se sont retrouvés pour ce défi sportif. "Il est là le challenge", explique le coach Pascal. "Il fallait construire une séance accessible à tous !" Il cite par exemple les flexions, un exercice parfait pour tous les niveaux.

15 séances de nutrition

En plus de ces séances de sport, les participants vont recevoir un programme de nutrition, concocté par l'organisatrice de l'évènement, Camille Gravouil. Fondatrice de Nutrition 17, elle veut "permettre aux gens d'adopter de meilleures habitudes santé."

En tant que nutritionniste, je vois que de plus en plus de gens cuisinent peu équilibré. Surtout par manque de connaissances. Avec cet évènement, je veux leur donner une boîte à outil dans laquelle piocher pour prendre de meilleures habitudes.

Camille Gravouil, fondatrice de Nutrition 17, a organisé l'évènement. © Radio France - Solène Gardré

"Moi, je suis surtout venue là pour être avec du monde", note Damien, à la fin de la séance. Car au delà du sport, c'est aussi le bonheur d'être ensemble qui a motivé les participants. Comme pour Véronique et Florentina : "Ca fait deux ans qu'il n'y avait pas eu d'évènement comme ça, alors on allait pas le louper !"

La participation coûte 15 euros. Il est possible de s'inscrire durant tout le mois du défi (du 11 septembre au 9 octobre), et de récupérer via internet les précédents menus. Les bénéfices sont reversés à l'association Bougez contre la SLA, qui lutte contre la maladie de Charcot.