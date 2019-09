"Un moment de convivialité sur un espace magnifique" : une soirée sur le toit d'un parking à Châteauroux !

Châteauroux, France

Passer une soirée sur le toit d'un parking, en voilà une idée originale ! Ça se passe ce vendredi 6 septembre, sur le toit du parking Diderot, à Châteauroux. De 18h à 23h, le public pourra danser, écouter de la musique, assister à des défilés de mode... Le tout pour une participation de 2 euros. "On va essayer de passer un moment de convivialité sur cet espace magnifique. J'y suis allé ce matin voir le lever de soleil, on s'y sent bien", assure Jean-Marc Sala, président de l'association Ailleurs, qui organise cette soirée.

Un cadre avec une vue splendide

Le toit du parking Diderot domine une partie de la ville de Châteauroux. "On voit de cette terrasse la plupart des édifices des monuments de Châteauroux : les églises, Equinoxe. C'est grand aussi, ça fait 2 000 mètres carré", ajoute Jean-Marc Sala, invité sur France Bleu Berry. Cette idée trotte dans sa tête depuis déjà plusieurs années. "On a organisé la fête des voisins, rue de la République. On avait déjà imaginé la faire sur la terrasse, mais ça n'était pas possible. Maintenant, il y a eu des travaux, c'est tout neuf, c'est l'occasion de le faire", sourit Jean-Marc Sala.

De multiples activités

L'idée est de chercher des lieux originaux et de se les réapproprier. Les activités vont s'enchaîner pendant les cinq heures de la soirée. "Il se passera toujours quelque chose. On veut mélanger tous les publics, tous les goûts. On pourra danser, on aura de la percussion africaine et des DJ qui vont se succéder. Nous travaillons avec les associations ou professionnels de Châteauroux. Les artistes vont pouvoir montrer leur savoir-faire. Il y aura du sport, du basket, du crossfit", énumère Jean-Marc Sala.

L'organisateur espère attirer 500 personnes.