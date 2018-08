Sanary-sur-Mer, France

De jolis bans de fruits et légumes, du poisson frais, des olives et de la tapenade, de nombreux stands de vêtements… plus de 300 producteurs et commerçants s’installent tous les mercredis matin sur le port de Sanary-sur-Mer et sur l’allée Estienne-d’Orves. Ce marché était déjà une institution dans la région, mais depuis son titre de "plus beau marché de France" en mai dernier, la fréquentation bat tous les records.

Des visiteurs dès 7h30

Les premiers visiteurs arrivent... vers 7 heures et demie ! Certes, les commerçants n’ont pas tous installés leurs bans mais c’est le meilleur moyen d’éviter la foule et de profiter du marché sans se faire bousculer.

Arriver tôt permet aussi (et surtout ?) de trouver plus facilement une place de stationnement. Même si la mairie de Sanary-sur-Mer a créé deux parkings de délestage (500 places en tout) et mis en place des navettes gratuites, il est compliqué de se garer.

"Le décor est magnifique, le port, le ciel bleu… C’est le paradis !" Catherine, originaire de Savoie.

Malgré ces quelques désagréments, les visiteurs tombent tous sous le charme du "plus beau marché de France". Catherine, originaire de Savoie, prend de nombreuses photos du marché avec son smartphone. "C’est magnifique. Il y a plein de couleurs… le décor est magnifique, le port, le ciel bleu… C’est le paradis."

Les commerçants ont le sourire

Les commerçants sont eux aussi aux anges face à cet afflux de visiteurs. Cyril, un des vendeurs d’olives du marché, affiche un large sourire : "Il y a beaucoup plus de monde cette année, on travaille mieux que d’habitude, le titre de plus beau marché de France nous a fait du bien, c’est vrai."

Les visiteurs sous le charme du marché de Sanary-sur-Mer © Radio France - Sophie Glotin