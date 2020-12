Nouvelle éco : Un Montpelliérain crée un jeu pour trouver le bonheur

Tout est parti d'un road trip au Canada. En discutant avec une hôte, l'idée est venue à Julien Péron de sortir son téléphone portable et de lui demander : "C'est quoi le bonheur pour vous ?". Un déclic. Après trois ans passés à parcourir le monde, il tire un film documentaire en 2017. Accompagné d'un succès notoire : 2 millions de spectateurs.

Pour poursuivre dans cette voie, il imagine en 2018 un jeu de société pour s'interroger collectivement sur ce qui nous rend heureux. Avec les six salariés de sa société de communication Néo bien-être, le Montpelliérain a élaboré 168 cartes mêlant questions, défis et confessions. Le résultat est à découvrir depuis le 30 novembre.

A priori on a tous une définition très différente du bonheur. Mais j'ai découvert que le bonheur s'apprenait et qu'il y avait des outils à mettre en pratique dans notre quotidien pour nous permettre de tendre vers plus de bien-être.