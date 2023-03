"Un monument du football français" : le PSG rend hommage à Just Fontaine

Just Fontaine en 2011 à Clairefontaine avec un maillot de l'équipe de France

"C'est un monument du football français qui nous a quitté". C'est par ses mots que le PSG a rendu hommage à Just Fontaine, décédé à l'âge de 89 ans. Dans un communiqué, le club de la capitale salue "l'un des plus grands personnages de l'histoire du football français".

"Une pensée pour Just Fontaine. C'est un monument du football français qui nous a quitté, et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain, un club qu'il avait mené à la première division il y a 50 ans", rappelle le PSG. Just Fontaine est resté au PSG de 1973 à 1976, comme directeur technique puis comme entraîneur.

"Il m'a appris le football", confie Daniel Hechter

"Just Fontaine était l'homme du renouveau du club de la capitale en 1973. Sa collaboration avec Daniel Hechter avait permis à Paris de retrouver la première division après le barrage victorieux face à Valenciennes, le 4 juin 1974", poursuit le communiqué. L'ancien président du PSG a d'ailleurs lui aussi rendu hommage à Just Fontaine. "Il m'a appris le football" , a témoigné Daniel Hechter sur franceinfo.

L'ex président du PSG de 1974 à 1978 loue un "homme exceptionnel ", avec "des qualités humaines rarement vues dans le football." C'était avant tout "un homme simple, discret et pas imbu du lui-même" , insiste Daniel Hechter. Il estime que c'est "grâce à ses qualités humaines " qu'il avait permis la montée en première division, alors que l'équipe comptait seulement quatre joueurs professionnels. "Il trouvait le mot juste pour chacun", poursuit-il, très ému.

Le soir de la montée en D1, porté en triomphe par les supporteurs, Just Fontaine avait eu un malaise resté dans la légende du club parisien.