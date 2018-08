Pornichet, France

Cet avion de collection, qui date de 1937, est arrivé à La Baule-Escoublac, au Musée Aéronautique de la Presqu’île Cote d'Amour, en 1994. Il appartenait jusqu'alors au Musée de l'Air du Bourget. Des dizaines de bénévoles se sont relayés pendant cinq ans pour le restaurer et le faire voler. Ils sont deux pilotes, deux retraités baulois, à prendre régulièrement les commandes de cet appareil, Terry Frogatte 74 ans, ancien des Chantiers de l'Atlantique et Jean Claude Meynier, 78 ans, ancien pilote de chasse. "On surnomme notre avion, l'avion internet WWW", s'amuse Terry Frogatte, "WWW comme Wind parce qu'il n'aime pas le vent de travers, Wallet comme "portefeuille" pour ce que ça nous coûte pour les heures de vol et Wife, c'est nos femmes, on prend soin de tous les trois".

La Patrouille de France à 19h55

Ce dimanche, le meeting aérien de Pornichet présentera d'autres avions historiques, comme le Sea Fury, héros de seconde Guerre Mondiale. Il y aura de la voltige aérienne avec l’Armée de l’air et deux championnes du monde de la discipline, Aude LEMORDANT et Catherine MAUNOURY, un largage de parachutistes, ou encore l’impressionnant avion à réaction l’Aéro L39. Le meeting commence à 18h30 et la Patrouille de France fera un passage a 19h55.