Un Mosellan à Questions pour un champion pour Noël

Pendant que vous allez réveillonner ce soir, d'autres vont se livrer une compétition féroce à la télévision ! En réalité, c'est enregistré. Mais à partir de ce soir, France 3 diffuse un Questions pour un champion spécial Noël. Seize candidats vont s'affronter, dont Nicolas, un Mosellan qui vit à Arry et qui est professeur d'espagnol à Nancy.

A 28 ans, Nicolas est un vieux briscard de l'émission. Sa première participation remonte à 2012 : "Une amie voulait s'inscrire aux sélections, elle m'a proposé qu'on le fasse ensemble. J'ai accepté sans plus de convictions, et de fil en aiguille, j'ai gagné la cagnotte alors que je ne pensais même pas gagner une seule émission !"

Je ne m'entraîne pas spécialement, mais il y a plein de sujets qui m'intéressent"

Depuis, Nicolas a enchaîné les succès. Son secret ? Être curieux de tout : "J'aime beaucoup suivre l'actualité, il y a plein de sujets qui m'intéressent, donc ça me sert, même si je ne m'entraîne pas spécialement". Son péché mignon, c'est la géographie, mais dans la vraie vie, il enseigne l'espagnol. Et d'ailleurs ses élèves de classe prépa sont ses premiers fans. "Cela les amuse beaucoup, sourit-il. C'est quelque chose qui les surprend, ils se prennent facilement au jeu. Bien sûr qu'ils vont me regarder !"

La première émission sera diffusée ce 24 décembre, à 18h10, mais en réalité, comme la plupart du temps, elle a été enregistrée en septembre. Du coup, il a bien fallu "faire comme si", notamment au niveau des vêtements, explique Nicolas : "On nous avait demandé de mettre plutôt des vêtements "formels" pour l'émission de Noël." Cravate à paillettes et pull à rennes, donc ? Pour le savoir, il faudra regarder l'émission, tout comme pour découvrir si Nicolas est le grand vainqueur.