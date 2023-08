Un MuMo, un musée mobile qui sillonne Saint-Etienne Métropole

C'est un gros camion dont les parois de la remorque se déploient comme des ailes : le MuMo est impressionnant mais surtout très utile pour les habitants éloignés des centres urbains et donc des musées.

"C'est un public différent, confirme Chloé Merccion, médiatrice au MuMo, 40% de nos visiteurs n'ont jamais mis les pieds dans un musée. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent par curiosité, parce que la mise en scène du camion a vraiment été pensé comme un chapiteau de cirque, pour que ce soit un événement".

Des ateliers peuvent avoir lieu à l'extérieur du MuMo © Radio France - Aurélie Jacquand

L'exposition présentée s'appelle "le premier soleil", ce sont des photos mais aussi des tableaux et elle a été imaginée par le FRAC (Fond régional d'art contemporain) Auvergne pour plaire au plus grand nombre. "C'est très clair, c'est agréable", nous dit Yolande, quand Noaline, 10 ans, a poussé son père à venir : "On ne vas trop souvent au musée parce que ce n'est pas à côté, donc c'est bien".

L'intérieur du MuMo © Radio France - Aurélie Jacquand

Le MuMo est aussi équipé d'une salle de projection © Radio France - Aurélie Jacquand

Le musée mobile a sillonné tout le territoire de Saint-Etienne Métropole pendant l'été. Il termine sa tournée en cette fin aout dans l'est du Forez. Il est arrivé Violay et restera sur la place de la mairie jusqu'à ce mardi soir (ouvert de 10 heures à midi et de 16h30 à 18h30).

Il termina sa tournée à Balbigny, au Pôle multimodal (ouvert le mercredi 30 août de 10 heures à midi puis le jeudi et le vendredi de 15 heures à 17 heures).