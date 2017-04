Un musée 3D va réunir des œuvres de l'ex-Poitou-Charentes

Un musée virtuel doit ouvrir en 2018, pour rassembler des œuvres des 41 musées de l'ex-Poitou-Charentes. L'internaute pourra les admirer en 3D et les manipuler avec sa souris.

Un musée virtuel est en cours de construction à Poitiers, pour rassembler des œuvres en 3D, scannées dans les musées de l'ex-Poitou-Charentes. Il doit ouvrir courant 2018, sur vos écrans!

Ce projet est porté par l'association Conseil des musées Alienor.org et ses salariés. Deux d'entre eux sont en train de faire le tour des musées de l'ancienne région, pour y scanner quelques œuvres, sélectionnées par les conservateurs. "Ce sont soit des œuvres emblématiques, soit représentatives de la collection" explique Vincent Lagardère, un de ses salariés.

Un scanner en 3D et un logiciel puissant

Pour scanner les sculptures, coiffes, armes anciennes, instruments ou autre vases, ils apportent leurs propres machines. "On fait comme si on filmait l'objet sous toutes ses coutures et plusieurs caméras permettent d'enregistrer les textures et les volumes". Ensuite, une fois rentré à son bureau de Poitiers, il utilise un logiciel puissant qui assemble ces centaines d'images comme un puzzle, pour reconstituer l'objet en 3D.

Exemple d'oeuvre en 3D : "la grand goule" de Poitiers visible sur un écran. © Radio France - alienor.org

Avant l'ouverture du musée virtuel, l'association publie les œuvres en 3D sur internet, à raison d'une par semaine environ.

Comme dans un jeu vidéo

En parallèle, un autre salarié travaille sur le musée en lui-même et son architecture imaginaire. L'univers est inspiré du jeu vidéo : le visiteur pourra suivre des parcours, autour de thématiques, pendant lesquels il admirera les œuvres en 3D.

Il pourra observer chaque oeuvre d'art dans le détail, la manipuler et la retourner avec sa souris, sans jamais l'abîmer ni l'altérer.

Et ensuite, un musée de Nouvelle-Aquitaine?

Ce musée doit ouvrir courant 2018. Et l'association a déjà des idées pour étendre ensuite son projet, soit avec d'autres fonctionnalités, soit géographiquement. Des musées des ex-Aquitaine et Limousin se disent prêts à intégrer leurs œuvres.