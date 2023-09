Un "musée à ciel ouvert" sur un peuple du néolithique inauguré à Villeneuve Tolosane, près de Toulouse

Un "musée à ciel ouvert" inauguré ce samedi près de Toulouse. A ciel ouvert parce qu'il est dans le parc Cartailhac à Villeneuve Tolosane. Une dizaine de panneaux explicatifs sur l'archéologie et le Néolithique ont été installés au milieu des arbres. La mairie les a installés là car c'est dans ce parc et sous les maisons environnantes que de nombreux vestiges de cette période préhistorique ont été retrouvés ces dernières décennies.

ⓘ Publicité

Un projet environnemental...

Sous les grands pins, petits et grands lisent les panneaux explicatifs. Olivier est venu avec ses deux fils, il est ravi qu'un tel projet ait vu le jour dans sa ville : "je trouve ça génial de mettre en avant Villeneuve, de mettre en avant l'histoire, le vert aussi !"

En effet, la mairie a décidé de réhabiliter un terrain vague en parc. Au total plus de 3.000 arbres et arbustes seront plantés dans le parc. Karine habite à deux pas du parc, elle aussi est ravie qu'une telle installation ait vu le jour : "ma fille étudie justement cette période de la préhistoire à l'école. On viendra voir les panneaux le soir en rentrant de l'école."

Et c'était bien là le but d'un projet comme le rappelle le maire de la ville, Romain Vaillant : "on va faire passer des mallettes pédagogiques dans les classes de la ville mais aussi des alentours et on espère que les professeurs viendront avec leurs élèves"

...mais aussi historique

Dans le parc, qui doit encore être boisé, onze panneaux explicatifs ont été installés. Au centre du parc, un four à galets chauffés de la période des Chasséens, le groupe du néolithique qui a occupé la zone, a été reconstitué. Maïtena Sohn est archéologue à la métropole de Toulouse, elle a participé à l'élaboration du parcours.

Pour elle l'essentiel c'est que le plus grand nombre puisse découvrir ces vestiges qui font partie de notre histoire : "parfois certaines personnes sont réticentes à l'idée d'aller au musée, là en rendant accessible le musée dans un parc, ça permet à des gens de le découvrir en rentrant chez par exemple le soir."

Le parc est gratuit et ouvert tous les jours. Toutes les informations sont à retrouver ici .

Plusieurs familles de Villeneuve Tolosane sont venues voir le "musée à ciel ouvert" inauguré ce samedi. © Radio France - Alexandra Lagarde