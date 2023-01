Un musée consacré au sculpteur de la Mayenne Louis Derbré construit dans le Loir-et-Cher

Louis Derbré aura bientôt son musée. Le célèbre sculpteur originaire d'Ernée en Mayenne. Malheureusement, il ne sera pas construit dans notre département pour des raisons financières notamment. Le musée Louis Derbré dans le Loir-et-Cher ouvrira ses portes au plus tôt à l'automne 2023.

Des œuvres dans des conteneurs maritimes

Pour accueillir la centaine de sculptures de Louis Derbré, Catherine et François-Noël Desfemmes ont imaginé un parcours particulier. "C'est un musée qui est organisé uniquement en extérieur. Il n'y a pas de salle à visiter" explique ce dernier. Des œuvres exposées sur cinq hectares de jardins et de forêts, là-aussi d'une façon originale. "Elles sont présentées dans des conteneurs maritimes qui ont été aménagés en vitrine, groupés pour réaliser un espèce de patio au centre duquel il y aura un jardin. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en France" poursuit François-Noël Desfemmes.

Louis Derbré avait donné son avis sur le projet

Le projet est né il y a plusieurs années et François-Noël Desfemmes, en a même déjà discuté avec Louis Derbré lui-même. "Il était très enthousiaste à l'évocation de cette idée bien sûr" explique l'homme. Mireille Darré-Derbré, la fille de l'artiste est aussi enthousiaste. Elle a prêté une partie de ses œuvres. "Cela me procure de l'émotion et de la joie. L'idée, c'est que tout le monde puisse voir, partager, donner de l'espoir à chacun quand il regarde ses sculptures" poursuit Mireille Darré-Derbré.