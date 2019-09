Un musée mobile d'art contemporain stationne à Montfort-le-Gesnois pendant une semaine

Le musée mobile (MuMo) s'est installé sur la place Notre-Dame, à Montfort-le-Gesnois. Il va recevoir des classes de la commune pour des visites et des ateliers créatifs. Les parents sont aussi attendus.

Montfort-le-Gesnois, France

De l'art contemporain sur roues. C'est le principe du musée mobile (MuMo) qui sillonne les routes des Pays-de-la-Loire et de la France. Le camion blanc et rouge de 20 tonnes a inauguré sa nouvelle collection fournie par le Fonds régional d'art contemporain (FRAC) de la région, ce lundi, à Montfort-le-Gesnois. Il stationne dans la commune du Pays d'Art et d'Histoire du Perche Sarthois jusqu'au samedi 28 septembre.

Les enfants incitent leurs parents à venir au musée

Toute la semaine, les deux médiateurs du MuMo, Gaël et Dylan, vont accueillir des élèves de la ville pour des séances d'une heure et demi. La moitié du temps sera consacrée à la visite du MuMo, l'autre à un atelier créatif. Le rôle des médiateurs est d'aider les enfants à exprimer ce qu'ils ressentent devant les œuvres. Par petits groupes, ils pourront imaginer leur propre exposition et la mettre en place. Elles seront montrées au public vendredi 27 septembre. L'occasion pour les parents de venir au MuMo, selon Lucie Avril, la directrice.

On se rend compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui passent le pas du musée mobile et qui nous disent : "Honnêtement, je n'aime pas du tout l'art contemporain, mais mon enfant m'en parle depuis des jours, donc j'étais un peu obligé de venir."

Au Mumo, il y a des photos, des tableaux et des vidéos. © Radio France - Clémentine Sabrié

Les élèves vont travailler autour du thème de la collection : "Visage, paysage". Les tableaux, les photographies, la sculpture et les vidéos ont été assemblés par Karine Poirier de la FRAC ligérienne. "On est parti sur l'idée du camion qui sillonne le territoire, sur lequel il y a plein de paysages variés", explique-t-elle. L'exposition amène à "s'interroger sur le regard que portent les artistes sur différents paysages ", sur la place des hommes et des femmes dans ces paysages.

Rendre accessible l'inatteignable lorsqu'on habite à la campagne

L'art contemporain, les expositions, les galeries ne sont pas toujours accessibles pour les habitants des milieux ruraux, comme dans le Perche Sarthois. Ce camion d'art permet de pallier les différences territoriales en s'installant dans des zones rurales et périurbaines. Le maire de Montfort-le-Gesnois, Paul Glinche, est fier d'accueillir ce semi-remorque devant son église. Au fond du camion, une salle de cinéma a été aménagée. Le grand écran diffuse une vidéo de Mikhail Karikis, un artiste grec. Intitulée "Children of Unquiet", elle suit des enfants italiens dans une usine abandonnée.

Pour Paul Glinche, cette vidéo est la pièce maîtresse de la collection. Ces images font écho à la désindustrialisation de la Sarthe avec, notamment, la fermeture des usines Arjowiggins, cette année. "J'espère que ça fera réagir beaucoup d'enfants et qu'ils pourront en parler le soir avec leurs parents."

Après avoir stationné à Montfort-le-Gesnois, le musée mobile prendra la direction de la Vendée. Il fera le tour des Pays-de-la-Loire. Puis il reviendra en Sarthe début 2020. Le camion s'arrêtera à Lavaré, du lundi 6 au samedi 11 janvier, et à Saint-Calais, du lundi 13 au samedi 17 janvier.