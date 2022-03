Un musher des Deux-Sèvres 4ème en Suède

François Richard est musher. Dimanche, avec son équipage de chiens de traineau ce deux-sévrien de 36 ans a terminé 4ème d'une course de 250 km au milieu de champs de neige et de forêts de sapins. C'est une belle performance, surtout compte tenu de conditions météo médiocres avec des tempêtes mais aussi une neige trop molle pour les chiens. François Richard très heureux de boucler sa saison sportive avant de reprendre la route pour rentrer à Echiré près de Niort :"C'est une course longue distance avec des chiens de traineau, mon attelage était en super forme d'autant qu'on a eu des conditions très très médiocres, avec des tempêtes de vent, tempêtes de neige, une neige un peu molle pour les chiens, on a été pris dans des vents à plus de 70km/h mais on a fini donc le principal est là. L'idée était de pouvoir avaler 90 km par jour avec des repos de 4 à 6 heures avant de pouvoir repartir."

Des séances d'ostéopathie deux fois par an

François Richard qui tient à préciser qu'il travaille avec une race bien particulière de chiens puisqu'il s'agit d' Alaska-Husky, c'est à dire des huskys croisés loup, on n'est pas sur le husky sibérien que tout le monde connait : "ce sont des chiens, très endurants capables d'avaler des kilomètres en trottant, qui ont envie de courir, qui ont besoin de courir et qu'on rend malheureux si on ne les fait pas travailler. On les prépare comme des athlètes de haut niveau et ils ont le droit à des séances d'ostéopathie deux fois par an, plus des massages, des hydratations particulières, les soins des pattes."

le départ est donné pour 250 km de course - FR

Les reste de l'année dans les Deux-Sèvres François Richard s'entraine avec ses chiens mais tirés sur un quad ou un kart sur roue sur son site de l'attelage de Gué.