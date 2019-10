Un musicien landais lauréat des Victoires du Jazz

Mont-de-Marsan, France

Le jazz aussi a ses Victoires de la Musique. Et au palmarès 2019 figure un jeune musicien landais, Fidel Fourneyron. Le tromboniste vient de recevoir la récompense, dans la catégorie Artiste qui monte. Une consécration pour ce jeune musicien, âgé d'une trentaine d'années, qui a fait ses classes au conservatoire de Mont-de-Marsan, de Bordeaux, avant de quitter le sud-ouest pour Paris en 2006 et d'intégrer le prestigieux conservatoire national supérieur.

C'est à Amou qu'il a débuté la musique et qu'il s'est mis au trombone, un peu par hasard. "Dans les landes il y a une grosse tradition musicale, avec de très nombreuses harmonies qui jouent lors des courses landaises et des fêtes patronales, beaucoup d'écoles de musiques..." raconte Fidel Fourneyron. "C'est comme ça que j'ai débuté, à Amou. J'ai commencé par prendre des cours de solfège, puis le professeur de solfège m'a dit qu'il fallait que je choisisse un instrument, il m'a dit : "tiens, il n'y a pas beaucoup de trombones dans l'harmonie, est-ce que ça te dirait d'en faire ?". Pendant longtemps j'ai joué dans ce type d'orchestre. C'est quelques choses qui me tient à cœur encore aujourd'hui, puisque je reviens régulièrement dans les Landes faire de la musique avec de jeunes musiciens, animer des stages..."

Avec son trio "Un Poco Loco", ou en solo, il s'est imposé sur la scène jazz française. Il compose actuellement «La Chanson de Renart», mini opéra pour soprano, choeur d’enfants et sept musiciens qui sera créé en mars 2020.

La cérémonie de remise des récompense est diffusée ce samedi soir sur France 5, à 22h30 (animée par André Manoukian).