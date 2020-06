Un mystère français: une biographie de Pierre Laval

C'est l'histoire d'un enfant de Châteldon, qui fut très populaire avant de devenir l'homme de la Collaboration, le symbole des heures sombres et de finir devant un peloton d'exécution pour haute trahison. C'est l'histoire d'un homme ambitieux, pur produit de la méritocratie républicaine de la IIIeme République, avant d'être le fossoyeur de ce régime par le vote du 10 juillet 1940 à l'opéra de Vichy. Enfin c'est l'histoire d'une trajectoire étonnante, qui a conduit Pierre Laval de l'extrême gauche à souhaiter la victoire du IIIeme Reich.

Renaud Meltz, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Haute-Alsace, essaye de décrypter la personnalité complexe de Pierre Laval, en 1.226 pages. Des jeunes années et la formation d'un élève intelligent, qui n'a pas voulu reprendre l'auberge familiale de Châteldon pour faire des études, devenir avocat à Paris, entamer une carrière politique (maire d'Aubervilliers et député avant d'être ministre et président du Conseil) à celui qui allait travailler avec les Nazis. Un homme ordinaire devenu un grand de ce monde, amoureux du pouvoir au point de s'y perdre.

Les archives de Châteldon

Pierre Laval a côtoyé tous les grands personnages de son époque mais reviendra malgré tout à ses racines auvergnates, rachetant le château de Châteldon, la source de la commune (qui s'appelait alors la Sergentale) et jouant de ce côté maquignon auvergnat. Cela pouvait avoir quelques avantages pour faire et défaire des majorités à l'Assemblée Nationale mais c'était un jeu dangereux et perdu face aux dictateurs de son temps. Derrière son éternelle cravate blanche et ses cigarettes, Pierre Laval aura marqué la politique française, pour le pire.

S'attaquer à la biographie d'un homme rejeté par l'Histoire n'est pas simple. Renaud Meltz a pu convaincre la Fondation Chambrun de lui ouvrir les portes du château de Châteldon et les archives de la famille Laval. Ce château, interdit au public, a été légué à cette fondation créée par Josée, la fille unique de Laval, et son mari René de Chambrun pour gérer l'héritage de Lafayette, dont descendait René de Chambrun. L'auteur a pu y trouver des documents rares et inédits, qui lui ont permis de mieux appréhender le personnage.

Pierre Laval, un mystère français, est publié aux Editions Perrin. Prix d'achat 35 €.