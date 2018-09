Limoges, France

C'est un voyage commémoratif qui se lance ce mercredi sur les traces des pionniers de l'aéropostale comme Saint-Exupéry. Un siècle après ils seront 4 à décoller de Limoges ce mercredi à bord du Broussard, un avion datant de 1957 et entièrement remis en état par les bénévoles de l'association "les Ailes limousines". L'appareil va d'abord retrouver à Toulouse les 60 avions participant à ce raid aérien et c'est de là que sera donné le départ pour la grande aventure : 5000 kms à parcourir en 15 étapes jusqu'à Dakar sur une ligne qu'effectuait autrefois l'Aéropostale.

Trois des quatre participants à cette grande aventure humaine © Radio France - Frannçoise Ravanne

Le Broussard sera le seul avion de collection à participer jusqu'au bout au raid aérien "Ce sera le plus long voyage de sa vie car le plus loin où il est allé c'est en Algérie" raconte Pascal Dugeay, vice président des Ailes limousines.

"Pour moi c'est un honneur de piloter cet avion" ajoute Patrick D'Haussy ancien pilote de ligne et qui a souvent effectué ce parcours mais c'était aux commandes d'un Airbus ou même du Concorde..."mais jamais à bord d'un Broussard, et le faire aujourd'hui sur les traces de Saint-Exupéry oui c'est une très belle aventure pour moi" confie t-il.

Le petit prince de Saint-Exupéry en guise de mascotte sur le tableau de bord © Radio France - Françoise Ravanne

"C'est magique" avoue Jean Charles Saquet qui va lui aussi piloter l'avion : "Saint Exupéry c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Vol de nuit est mon roman préféré et j'ai raconté le petit prince à ma fille" Jean Charles Saquet connait toutes les étapes que va effectuer le Broussard et il y en a une qui lui tient particulièrement à cœur au Maroc. C'est à Tarfaya où était basé Saint-Exupéry et où il a écrit son premier roman. Mais le Broussart va aussi à raison de 3 à 4 heures de vol par jour faire escale à Barcelone, Séville, Casablanca...pour arriver à Dakar le 4 ou 5 octobre.

Un voyage placé sous le signe de la solidarité

Le raid "Latécoère" est non seulement un long voyage commémoratif mais pour le Broussard de Limoges il est aussi solidaire puisque l'appareil transportera du matériel pour les écoles du Sénégal et du courrier d'enfants pour les jeunes sénégalais. Il y aura aussi une lettre d'Emmanuel Macron pour le président du Sénégal.

Regardez les derniers essais du Broussard sur le tarmac de Limoges avant le grand départ !