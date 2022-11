Un Noël en pleine lumière à Brive malgré la hausse du prix de l'électricité

Les fêtes de Noël sont le plus importants pic touristique à Brive après celui de l'été

"Un Noël lumineux mais responsable". La formule est du maire Frédéric Soulier. Lumineux, le Noël briviste le sera encore, même plus que les années passées. On y retrouvera notamment le vidéo mapping, la projection d'images sur les façades du théâtre et de l'hôtel de ville, la grande roue, mais une grande nouveauté cette année qui va ajouter aux décorations de Noël : un tapis lumineux qui ira du pont Cardinal jusqu'à la collégiale Saint-Martin, ce qui fait 760 mètres de lumière.

Cinq centimes par habitant

Noël, temps de fête si important en ces temps de morosité et de crise n'est pas le moment de faire des économies. "Assumons ce genre de décision et donnons un peu de joie à nos concitoyens qui en ont bien besoin" lance Frédéric Soulier. Et pas question de faire un Noël dans le noir. D'autant que finalement, grâce aux ampoules à LED désormais, cela ne coûte pas si cher. Pour 330 heures de lumières cette année à Brive, la note sera de 2.300 euros, ce qui revient à cinq centimes par habitant. Il y a une victime tout de même de la hausse du prix de l'électricité. Il n'y aura pas de patinoire. Il en aurait coûté rien que pour elle 5.000 euros.