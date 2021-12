Un Noël fraternel pour tous avec le Secours catholique de Belfort

Le Secours catholique de Belfort organisait ce vendredi soir son traditionnel réveillon pour les plus démunis à la salle paroissiale de l'église Sainte Thérèse. Avec jauge, masques et distanciation sociale, mais pas sans magie de Noël.

Musique, nappes rouges et cotillons. Il n'en faut pas plus pour donner à la grande salle paroissiale un air de fête. Dans cet espace de 300 places, une centaine de personnes, souvent seules le reste de l'année, a pu célébrer la joie d'être ensemble autour d'un bon repas de réveillon, grâce au "fraternoël" du Secours catholique de Belfort.

Les nombreux cadeaux ont été offerts par les donateurs du Secours catholique © Radio France - Nicolas Joly

"C'est comme une famille"

Christelle, 24 ans, vient chaque année fêter Noël avec les bénéficiaires du Secours catholique. "On mange très bien, on s'amuse bien, on passe des bons moments avec tout le monde. Des gens que je connais, que je croise souvent, c'est comme une famille pour moi", dit-elle. Comme tout le monde ici, elle cache un parcours de vie difficile derrière un sourire. "Je vis toute seule, mon papa m'a abandonnée à l'âge de 10 ans et depuis, je vis avec ma mère", confie-t-elle.

Il a fallu des heures de travail pour préparer le repas pour tout le monde © Radio France - Nicolas Joly

Janick est un habitué lui aussi, bénéficiaire du secours catholique depuis plusieurs années. Il compte beaucoup sur ces moments de partage : "Il y a des gens qui sont chez eux, qui n'ont rien, qui ne peuvent même pas avoir une soupe ce soir, qui ne peuvent même pas avoir un verre à boire. En ce moment, c'est mon cas", déclare-t-il. Selon lui, ces petites soirées annuelles comptent beaucoup plus qu'il n'y paraît pour les personnes dans le besoin. "C'est un moment qu'ils ne vont pas oublier. S'ils avaient été chez eux, ils n'auraient pas cette gaieté."

Janick, bénéficiaire du secours catholique depuis plusieurs années Copier

Concilier fraternité et Covid-19

Après un repas copieux, place à l'échange des cadeaux. On évite les embrassades, Covid-19 oblige. Il y a d'ailleurs quelques chaises vide, car l'association a dû refuser du monde pour respecter la jauge de la salle. Un déchirement pour Marie Besançon, animatrice du Secours Catholique. "Normalement, on ne refuse strictement personne", affirme-t-elle, "je ne vous cache pas que c'est un nœud à l'estomac, de me dire qu'il y a des gens pour qui on ne sera pas là ce soir".

Une borne photo a permis à chacun de garder un souvenir de cette soirée... © Radio France - Nicolas Joly