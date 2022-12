Un Noël grandiose au Château de Cheverny jusqu'au 14 janvier

Noël au Château de Cheverny c'est plus qu’une tradition : c’est une institution depuis près de trente ans. Avec des décorations lumineuses géantes dans les jardins. Chaque pièce est aussi décorée avec soin dans le château pour vous plonger dans un univers féérique. Vous allez parcourir une forêt de bonbons dans la salle des Trophées, vous laisser transporter par un carrosse enchanté ... La façade du château est aussi éclairée aux couleurs de Noël dès la tombée de la nuit.

ⓘ Publicité

C'est Constance de Vibraye, la propriétaire du château qui met tout en œuvre chaque année avec ses équipes pour faire rêver petits et grands. Et cette année encore, plus d’une centaine de sapins seront installés et décorés. Sans oublier le sapin géant, dans l’allée principale - vraiment géant, puisqu’il mesure 20 mètres de haut, et qu’il a fallu une nacelle pour aller déposer l’étoile à son sommet.

Pour cette 28ème édition de " Noël au Château de Cheverny ", la grande nouveauté c'est : le train du Père Noël, devant lequel chacun pourra se photographier. Installé devant le château, il est lui aussi colossal avec ses 14 mètres de long et ses 3 mètres de haut.