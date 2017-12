Un Noël pas comme les autres dans le grenier du magasin La Cité à Nîmes

Le magasin La Cité ouvert à Nîmes depuis 1892 se transforme l'espace de quelques jours en caverne d'Ali Baba pour la première édition de Noël au Grenier. Le 2e étage est transformé en boutique éphémère pour présenter le travail de 21 créateurs, artistes et et artisans.

125 ans que le magasin de prêt à porter La Cité a ouvert près du Grand Temple à Nîmes ! Et il n'a, depuis, jamais changé d'activités.

Pour Noël, son directeur a décidé d'ouvrir exceptionnellement le 3e niveau du magasin, habituellement fermé au public. Les 400 m2 ont été rangés, aménagés et scénarisés pour accueillir une boutique éphémère.

C'est Juli About, une jeune céramiste de Nîmes qui a pensé l'espace avec son compagnon. C'est elle aussi qui a choisi les exposants.

"On est censé se trouver dans un grenier et donc de jouer avec toute l'histoire du lieu parce que ici, toutes les peintures, le sol , tout est intact, rien n'a bougé. On a récupéré les vieux meubles, quelques vieilles valises, toute la collection de mannequins qui font partie du magasin"