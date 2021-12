"La prudence, mais pas la peur" dans les églises ? L'Evêque de Corse nous répond avant Noël.

Les fidèles chrétiens vont peut-être se rendre cette année plus nombreux dans les églises et cathédrales. Aucun jauge ni restriction prévue cette année par le gouvernement. Cela dit, la recrudescence des cas de COVID-19 est à prendre en compte. Entretien avec l'Evêque de Corse.

Comme en 2020, ce Noël 2021 se fera dans une atmosphère moins joyeuse qu'un Noël ordinaire. Non-seulement l'année a été difficile, mais les cas de Covid-19 contraignent et impactent aussi ce réveillon. Pourtant, l'Eglise de Corse maintient ses messes, sans pass sanitaire ni jauges, mais avec gestes barrières. Et les maîtres-mots de l'Evêque de Corse sont la communion bien-sûr, mais aussi le partage et la chaleur.

"J'invite tous les fidèles à la prudence, pas à la peur, et à respecter le protocole sanitaire. Il est important en ces temps de pandémie, où les familles parfois ne se retrouvent pas, que l'on puisse se retrouver à l'Eglise pour fêter Noël. [...] Il faudra porter le masque, il faudra être prudent, mais pas avoir peur".

Lutter contre l'isolement

Certaines personnes vont éviter de voir trop de monde, ou encore se restreindre question cadeaux, pour des raisons financières. Mais l'Eglise de Corse insiste sur un message : luttez contre l'isolement ! Ne restez pas seul autant que faire se peut !

"L'Eglise doit dire à ces personnes-là ne sont pas seules. Lors de moments difficiles ou douloureux que nous vivons, la peur de l'abandon revient. C'est terrible, c'est la peur ancestrale de l'être humain". L'appel est donc lancé à celles et ceux que la pandémie, le malheur ou bien la vie tout simplement a isolé. La RCF, Radio Catholique Française de Corse, a également prévu de diffuser des programmes spéciaux.

INVITE : MGR Bustillo, Evêque de Corse Copier

A Bastia, une crèche vivante

Les paroisses seront peut-être un peu plus fréquentées. A Bastia, une crèche vivante est prévue par l'église de Notre-Dame de Lourdes. Là encore, le Père Georges Nicoli a prévu que tout se passe pour le mieux.

"Les fidèles doivent porter un masque comme demande de le faire le gouvernement, pour se protéger et protéger les autres. En principe, les personnes quand elles arrivent s'installent et ne bougent plus de leur place. Sauf pour le moment de la communion, où le prêtre et les fidèles se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique". Le "geste de paix", à savoir la réception de "l'amour du christ" par des échanges de poignées de mains, est lui banni, et remplacé par des hochements de tête.