Un Nordiste reçoit le prix européen de lutte contre l'homophobie. Stéphane Corbin, originaire de Landas, est musicien,à l'origine du collectif Les Funambules, un collectif de 400 artistes, dont 130 chanteurs, qui écrivent des chansons sur le thème de l'homosexualité.

Stéphane Corbin est Nordiste, originaire de Landas, près d'Orchies. En octobre dernier, il a reçu le prix Tolerantia, qui met à l'honneur des initiatives pour lutter contre l'homophobie. Formé au conservatoire de Douai, Stéphane Corbin est auteur-compositeur, et à l'origine du collectif d'artistes Les Funambules.

Stéphane Corbin, lauréat du prix Tolerantia 2017 -

Réaction poétique à la Manif pour Tous

Un projet né dans son esprit fin 2012, au moment des manifestations contre le mariage homosexuel. Il se dit : "il faut répondre à ces propos souvent violents par la douceur, et en chansons". Il fédère autour de lui 400 personnes, 130 chanteurs, 40 chansons voient le jour. Avec quelques collaborations prestigieuses : Dave, Amanda Lear, Annie Cordy, Pierre Richard. Les marraines des Funambules sont Miou-Miou et Virginie Lemoine.

Le projet se décline donc en chansons, regroupées dans un disque, dans des clips-vidéos, et aussi en spectacle.

On rit autant qu'on pleure

Le spectacle Les Funambules, style comédie musicale, raconte, en chansons, ces vies où il faut, presque au quotidien, lutter contre l'homophobie, se battre pour garder l'équilibre, comme un Funambule justement. Un spectacle qui peut rassembler jusqu'à 60 artistes sur scène, c'est militant, mais joyeux. Stéphane Corbin raconte : "c'est un spectacle où on rit autant qu'on pleure, et on pleure beaucoup, donc on rit beaucoup ! Il ne s'agit surtout pas d'être donneur de leçons, ou de faire la morale aux gens, il s'agit juste de raconter nos histoires, de le faire avec ce qu'on est, avec simplicité, ce sont des moments de convivialité, de rires, et en même temps d'émotions sérieuses, parce que c'est un sujet important".

Les Funambules sont en spectacle à Paris, tous les lundis au studio Hébertot jusqu'au 18 décembre. Ensuite en tournée en France, et même au Canada. Dans notre région, il faudra attendre le 21 avril 2018, les Funambules seront à Bruay la Buissière dans le Pas de Calais.

Stéphane Corbin vient également de publier un livre, "_Nos années parallèles_", un dialogue avec sa mère, décédée en 2000.

