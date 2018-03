Au hameau de Montbreger, un couple a créé La prairie de Philoïse. Les propriétaires proposent des chambres d'hôtes, de la restauration rapide, et désormais un camping. C'est l'effervescence au village. Ce samedi, quasiment tous les voisins sont venus pour l'inauguration.

Montbreger, Saint-Laurent, France

C'est parti pour une petite visite guidée avec Sophie Destouches, la copropriétaire des lieux. "Donc l’accueil sera de ce côté; juste à côté le bloc sanitaire, la cuisine à suivre et sur la droite la piscine."

Bienvenue à La prairie de Philoïse. "Je m'appelle Sophie et mon époux Moïse, d'où le nom Phi-loïse", sourit Sophie.

Sophie et Moïse Destouches, les propriétaires © Radio France - Sarah Vildeuil

Elus, voisins et amis ont fait le déplacement pour l'inauguration du camping ce samedi © Radio France - Sarah Vildeuil

Sophie et son mari viennent de la côte atlantique. Ils ont vendu leur maison en Vendée pour pouvoir investir dans ce projet. " On clôture le budget aux environs de 110 000 euros parce qu'on a vraiment fait beaucoup nous-mêmes. C'est ce qui nous permet d'avoir un petit budget."

Du bâtiment au tourisme

Ces deux anciens artisans du bâtiment ont pu compter sur leur savoir-faire pour rénover l'ancienne ferme. Aujourd'hui ils ont onze places en chambres d'hôtes et peuvent accueillir jusqu'à 156 personnes dans leur camping. "Nous cherchions une maison en moyenne montagne. Ça a été le coup de cœur. Et nous avons pu rencontrer des habitants très chaleureux et bienveillants envers nous."

"Un village qui ne se meurt pas"

Et le coup de foudre est réciproque. Julie vit depuis 58 ans dans le village de Montbreger. Elle n'avait jamais vu un si gros projet. "Ah non non, jamais ! Mais c'est impeccable. Ça fait un village qui ne se meurt pas." Elle est prête à accueillir les futurs vacanciers.

Des visites de la ferme seront possibles © Radio France - Sarah Vildeuil

