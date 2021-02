Un nouveau casting en Auvergne, pour une épisode d'une série télévisée sur Teddy Riner

Après le prochain film Astérix et le film "L'Etabli" de Mathias Gokalp, un nouveau casting est organisé en Auvergne. Des figurants sont recherchés pour un épisode de la série True Story, diffusée par Amazon, consacré au judoka Teddy Riner.

Des profils particuliers sont recherchés :

- 1 femme âgée de 25 à 30 ans au visage buriné pour jouer une éleveuse d'origine mongole ou asiatique.

- 1 femme de 25 ans pour être une hôtesse de l’air d'origine mongole ou asiatique dans un aéroport.

- 3 hommes d'origine mongole ou asiatique âgé de 20 à 50 ans pour être voyageurs dans un aéroport.

- 3 femmes d'origine mongole ou asiatique âgée de 20 à 50 ans pour être voyageuses dans un aéroport.

- 2 hommes d'origine mongole ou asiatique de plus ou moins 40 ans dont 1 sachant conduire une voiture avec remorque et/ou un tracteur (fumeurs si possibles),

- 1 ou 2 personnes de type maghrébin et 2 ou 3 personnes de type caucasien.

- 7 judokas ou rugbymen (pratiquants réels) dont 4 auront 2 jours en tant que silhouette, pour incarner l'équipe de judokas français. Age recherché : 25 ans. Deux d'entre eux devront avoir la gabarit de Teddy Riner (entre 1m85 et 2m et pesant de 90 à 100 kg).

Il faut envoyer deux photos (en portrait et en pied) ainsi que ses coordonnées à l'adresse mail suivante : _cduchalet@yahoo.fr_. Le tournage aura lieu au Mont-Dore et à Vichy du 2 au 4 mars prochain.

Nouveau casting pour "L'Etabli" à Thiers

Après avoir attiré 2500 personnes samedi à Clermont-Ferrand, le casting du film "L'Etabli" de Mathias Gokalp n'a pas trouvé tous les profils recherchés et organise une nouvelle séance de casting mercredi à 17h à la salle Espace de Thiers. Sont recherchés des hommes parlant le portugais ou le wolof.