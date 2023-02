Un nouveau casting en Périgord Vert pour tourner avec Dany Boon et Jérôme Commandeur

Des figurants sont recherchés dans le nord-est de la Dordogne pour le tournage du prochain film de Fred Cavayé avec Dany Boon et Jérôme Commandeur. La production a besoin d'hommes et de femmes, âgés entre 25 et 60 ans pour des scènes de fêtes dans un château. Il s'agit de figuration, mais aussi de quelques rôles avec des répliques.

ⓘ Publicité

Quand est prévu le tournage ?

Le tournage est prévu les 16 et/ou 17 mars prochain à Jumilhac-le-Grand.

Pour candidater, il faut être disponible sur l'ensemble de la journée et en soirée, avec un physique plutôt "androgyne" et habiter de préférence dans le secteur de Jumilhac-le-Grand, Thiviers et Excideuil.

Quels sont les critères pour postuler ?

Critères physiques pour les hommes :

mesurer maximum 1m83

avoir une taille de veste de 48 à 56 maximum, pas d'embonpoint à cause de la taille des costumes

avoir une pointure maximum de 46

pas de tatouages visibles ni de piercings

Critères physiques pour les femmes

mesurer entre 1m65 et 1m75

faire une taille de vêtements entre le 34 et le 44 à cause des costumes

avoir une pointure maximum de 41

pas de maquillage permanent aux sourcils et aux lèvres

avoir les cheveux longs si possible et naturels, sans extensions, sans balayage et sans henné

pas de tatouages visibles et pas de piercings

Comment candidater ?

Pour postuler, il faut envoyer un mail avec ses mensurations (taille et poids), ses tailles de vêtements (veste, pantalon) et de chaussures ainsi qu'avec ses coordonnées (adresse, mail, téléphone) et son âge et plusieurs photos (selfie et photo en pied) à l'adresse suivante : dordogne1640@gmail.com en précisant en objet, Jumilhac femme ou Jumilhac homme.