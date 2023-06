Un cinéma d'art et d'essai ouvrira à l'automne dans les locaux de l'Avant-Scène à Laval

Laval va avoir au mois de novembre un second cinéma, puisque la Ligue de l'Enseignement a décidé de créer un cinéma d'art et d'essai à l'Avant-Scène, allée du Vieux-Saint-Louis, "l'idée c'est vraiment de pouvoir offrir un nouvel espace cinématographique, pour de nouvelles expériences, c'est vraiment l'(idée de continuer un petit peu ce qui fait l'ADN de la ligue de l'enseignement avec l'éducation populaire en défendant tous les cinémas. Il y aura une politique d'éducation à l'image qui accompagnera chaque film. On veut questionner le monde qui nous entoure." précise Karen Raymond, la responsable cinéma à la Ligue de l'Enseignement, invitée du 6/9 de France Bleu Mayenne ce mardi 20 juin.

ⓘ Publicité

20 films projetés par semaine dans le 11e cinéma du département

Ce cinéma va ouvrir ses portes à quelques mètres seulement du Cinéville, qui partage sa programmation entre blockbusters et art et essai. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour deux cinémas à Laval ? "Nous espérons qu'il y a de la place pour un autre cinéma, on veut travailler sur une complémentarité. Il y a chaque mercredi 30 films qui sortent, ce qui est très conséquent, c'est compliqué car tous les films n'ont pas leur place, donc là l'idée c'est de proposer ces films qui ne répondent pas au besoin du Cinéville et je pense que les deux sont essentiels pour la vie de la cité" insiste Karen Raymond. Ce nouveau cinéma aura du matériel dernier cri, avec un système de projecteur laser, une chaine sonore 7.1, l'isolation phonique a été refaite et les spectateurs vont pouvoir s'asseoir dans des fauteuils clubs.