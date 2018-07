Ladon, France

Un nouveau Cinémobile bientôt sur les routes de la région Centre ! La région Centre investit près d'1 million d'euros dans une nouvelle salle de cinéma sur roues, concept qu'elle a déployé depuis le début des années 1990. Il s'agit de remplacer l'une des trois machines, trop vieille pour rouler en toute sécurité.

Le Cinémobile en construction. © Radio France - Adèle Bossard

Le Cinémobile, c'est une sorte de grand camion qui se déplace dans une quarantaine de villages de la région Centre-Val-de-Loire et qui, une fois garé, se déploie en salle de cinéma. Le nouveau est encore en construction dans les locaux du carrossier loirétain Toutenkamion, basé à Ladon.

Le Cinémobile "Jean Carmet" prendra sa retraite dans qqs jours après 23 ans de bons et loyaux services auprès des habitants des communes rurales de la région Centre-Val de Loire... Ses dernières séances le 12.07 à #NogentleRoi Bientôt un nouveau camion @RCValdeLoire ! pic.twitter.com/mjhSyR3T8k — Ciclic (@Ciclic_CVL) July 6, 2018

Il n'est pas encore recouvert de son habillage bleu mais à l'intérieur, on retrouve déjà les premiers fauteuils rouges, la moquette au sol ou l'ossature du grand écran au mur. "Quand il sera terminé, vous aurez _la même pente au sol que dans un cinéma en dur, les mêmes fauteuils, la même qualité de son et d'image_... Exactement les mêmes équipements !" détaille le président de Toutenkamion, Stéphane Girerd.

L'entreprise loirétaine Toutenkamion fabrique les Cinémobiles depuis le départ. © Radio France - Adèle Bossard

1 million d'euros financés par la région Centre

À la seule différence que ce cinéma là est pliable, pour passer de 6 mètres à seulement 2,50 mètres de large et prendre la route. La région a financé la totalité de la machine : "On arrive à 1 million d'euros, explique Agnès Sinsoulier-Bigot, vice-présidente de la région déléguée à la Culture. Il y a la cabine en elle-même, l'équipement cinématographique, le tracteur, le pelliculage extérieur..."

[CINEMOBILE] Visite de chantier ce matin avec @fbonneau, @asinsoulier et @Ciclic_CVL. 5ème #cinémobile pour la Région Centre-Val de Loire, 11 au total pour toutenkamion !

100 places, déployé en moins d'une heure, plus de 62 000 spectateurs en 2017.



⬇️⬇️ pic.twitter.com/U2lfiRxxAq — toutenkamion (@designbyttk) July 10, 2018

Il faut dire que ces Cinémobiles, uniques en France, sont un succès : 17% de hausse de fréquentation l'an dernier avec 65 000 spectateurs sur les 46 communes du réseau. Ciclic, l'agence régionale pour le livre et l'image, s'occupe de l'exploitation. Et Philippe Germain, le président, y voit aussi un outil de cohésion sociale : "Faire en sorte que le cinéma et la culture arrivent au plus près des territoires. Et les gens se retrouvent autour du cinémobile. Ils vont voir un film mais ils se retrouvent avant, pendant et après le film".

Une réussite qui pourrait essaimer : la région Île-de-France a emprunté un cinémobile pour faire un premier test cet été.