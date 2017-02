Un nouveau clip du chanteur Daniel Fernandez en cours de tournage à Dijon

Vous pourrez bientôt le chanteur dijonnais Daniel Fernandez dans un nouveau clip. Son tournage a débuté ce lundi 20 février à Dijon. Il doit durer trois jours.

A 46 ans, le célèbre auteur-compositeur-interprète Dijonnais Daniel Fernandez, est en train de réaliser une petite prouesse technique: tourner à Dijon un clip censé se dérouler en Amérique du Sud ! C'est le clip de "Negro y Blanco", une chanson de son dernier album "Yuma*", enregistré à La Havane (Cuba) et sorti début janvier 2017. Le tournage du petit film a débuté ce lundi et va se poursuit jusqu'à ce mercredi dans la salle Jacques-Fornier située rue d'Ahuy, une salle qui appartient au TDB (le Théâtre Dijon Bourgogne).

Le réalisateur Guillaume Casset et une danseuse bénévole © Radio France - Thomas Nougaillon

Particularité: tout est filmé dans un tout petit espace d'à peine trois mètres sur trois, sur fond vert ! Une grande première pour Daniel Fernandez qui n'en est pourtant pas à son premier clip. En fait, il s'agit d'une technique utilisée notamment pour la météo à la télévision ou encore les derniers épisodes de Star-Wars, quand on voit les gentils fracasser des méchants.

Une quarantaine de personnes au total est mobilisée sur ce tournage de trois jours. Un tournage pas comme les autres puisque seul le réalisateur parisien, Guillaume Casset, est rémunéré. Tous les autres professionnels: techniciens, cameramen, maquilleurs, gens de la communication, danseuses... sont entièrement bénévoles. Ce clip va durer un peu plus de trois minutes. Daniel Fernandez et ses amis sont habillés en "sud américains". Et comme tout est virtuel, il n'y a évidemment aucun décor.

La danseuse Nathalie Franceschi et le chanteur dijonnais Daniel Fernandez © Radio France - Thomas Nougaillon

Le clip de "Negro y Blanco" sera visible sur la page Facebook de Daniel Fernandez d'ici quelques semaines (le montage va prendre un ou deux mois!). Mais dès la semaine prochaine le chanteur et son équipe ont prévu de poster -tous les deux/trois jours- des petits films, des photos... sur les coulisses du tournage pour faire monter la pression. On y verra Daniel Fernandez et ses amis dans les loges, au maquillage, en train de manger...

*Yuma, signifie "l'étranger" en dialecte cubain.