Un nouveau comedy club à Nice qui voit grand : Qui est derrière le T’choup Comedy Club ?

Pourquoi faut-il aller à la soirée du T'choup Comedy Club au Chateau de Crémat de Nice ?

Depuis quelques semaines les humoristes azuréens du T'choup Comédy Club se produisent le jeudi soir dans des endroits où l'on n'attend pas forcément du stand-up, nous les avons vu au Boulisterie Club de Nice, à La Cave de papa ou encore à l'Ornato mais en avril cette nouvelle équipe voit grand ! Une soirée sous la verrière du château de Crémat devant un public de 250 personnes. Un cadre idyllique pour un show de plus d'une heure et demi de pur stand up ambiance Comedy Club. Avec une surprise annoncée, un membre "particulier" va peut-être s'inviter à la soirée. Une occasion de découvrir un lieu qui s'ouvre de plus en plus aux évènements culturels et festifs.

L'affiche du T'Choup Comédy Club au château de Crémat à Nice - Maxime Riou

Réservez vos places ICI pour assister à la soirée du T'choup Comedy Club du mercredi 27 avril à 20h (parking sur place)

Qui est à l'origine de ce projet ?

C'est un homme de radio qui a imaginé le concept du T'choup Comedy CLub. Originaire du Var, après avoir travaillé de nombreuses années à Paris Maxime Riou décide, il y a quelques mois, de s'installer à Nice, une ville qu'il adore et avec l’envie de faire bouger un peu la région. Ce néo niçois vous l'avez entendu à la radio, vous l'avez vu sur France 2 et dans l'émission « Touche pas à mon poste ! ».

Maxime Riou et Steeve Bonnet les fondateurs du T'Choup Comédy Club de Nice - T'Choup Comédy Club

Pour monter ce nouveau Comédy Club Maxime a rencontré Steeve Bonnet, fondateur et patron de L’Authentique Pizzeria. Tous les deux gèrent ce projet pour que l'offre devienne pérenne.