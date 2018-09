Lille, France

La nouvelle a été confirmée vendredi soir par la maire de Lille, Martine Aubry, et le président de Pathé Jérôme Seydoux, depuis le Palais des Beaux Arts de Lille: un complexe de cinéma va bien voir le jour à Lille-Sud, entre le comissariat et la future usine Décathlon. La comission départementale d'aménagement cinématographique vient de valider à l'unanimité ce projet de 15 salles et 2.400 fauteuils.

Un complexe dessiné par Buren

L'extérieur du bâtiment sera couvert de briques produites dans le Nord, travaillées par Daniel Buren. Selon Jérôme Seydoux, c'est l'unique fois dans le monde que l'artiste français collabore avec un cinéma. Le complexe, équipé des dernières technologies, proposera 15 salles, dont 4 particulières: une salle Imax laser avec le plus grand écran de France, une salle 4DX, où les sièges bougent en même temps que le film, une salle premium, plus luxueuse, avec fauteuils en cuir et restauration, et enfin une salle destinée aux enfants, équipée en partenariat avec Lego. 700 places de parking seront aussi créées autour de ce complexe qui comprendra également des restaurants, cafés et une salle d'escape game. Pathé compte embaucher une trentaine de personnes toutes issues du quartier Lille-Sud. 192 places de VLille seront également à la disposition des spectateurs qui voudraient à venir à vélo.

Un projet pour générer de la mixité sociale

Martine Aubry, voit en cette arrivée une bonne nouvelle pour Lille-Sud, un quartier en pleine mutation avec notamment le centre commercial Lillenium, mais aussi pour les quartiers voisins. Selon la maire de Lille, et Pathé, la métropole est sous-équipée en cinémas, avec 12.000 habitants par écran contre 7.000 dans les autres grandes métropoles françaises. Lors du vote du projet par le conseil municipal, en juin dernier, les élus écologistes s'étaient prononcés contre, estimant qu'il n'y avait plus beaucoup d'espaces verts à Lille. L'élue socialiste s'engage à ce qu'un corridor écologique soit maintenu, ainsi qu'une coulée verte.

Un projet de 30 millions d'euros.

Seule inconnue, la date d'ouverture de ce complexe dont le chantier est estimé à 30 millions d'euros. La demande d'un permis de construire sera déposée dans 2 semaines. Les travaux doivent ensuite alors durer un an.