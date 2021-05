Un nouveau concert expérimental à la Rockhal d'Esch-sur-Alzette, devant un millier de personnes

La Rockhal d'Esch sur Alzette continue ses concerts expérimentaux "Because Music Matters"(parce que la musique compte) : c'est le chanteur luxembourgeois Serge Tonnar qui se produira, ce vendredi, devant un millier de spectateurs.

Six cas de Covid avant les concerts, a priori aucune contamination dans la salle

La première expérience s'est début février : une série de cinq concerts avec 100 personnes à chaque fois, masquées et assises, et dépistées à la fois par test PCR et test antigénique, avant et après les représentations. Cela s'est révélé probant. Sur les cinq soirées, six personnes ont été testées positives avant le show (une un soir et cinq les autres soirs), mais elles n'ont visiblement contaminé aucun autre spectacteur : deux personnes ont attrapé le covid dans la semaine, mais après traçage des contacts, il s'est avéré que l'infection n'avait pas eu lieu dans la salle de concert mais dans un dîner les jours suivants.

Il est donc temps de passer à la vitesse supérieure : ce vendredi soir, la jauge est multipliée par dix, et le dépistage est un peu allégé : un seul test PCR de moins de 72h ou un test antigénique de moins de 24h suffit. Il est d'ailleurs possible de se faire dépister sur place - mais c'est obligatoire, même pour les personnes vaccinées.

Avec des masques et sans bière à la main, mais avec l'autorisation de danser

A l'intérieur de la salle, les règles sont les suivantes : le port du masque est toujours obligatoire et la buvette fermée, mais on peut se rendre au concert par "bulle sociale" de quatre personnes, avec 1,50 mètres de distanciation entre les groupes. Il s'agit toujours de places assises, mais on peut se lever et danser si on reste bien devant son siège. Le système de ventilation de la salle a également été amélioré.

Rien que de voir de la musique sur cette scène, c'est un sentiment extraordinaire."

Cela ne ressemble pas encore tout à fait à la vie normale d'une salle de concert, mais on s'en rapproche, et Olivier Toth, le directeur de la Rockhal, s'en réjouit : "J'ai énormément hâte. J'ai assisté aux répétitions de l'artiste, et rien que de voir de la musique sur cette scène, c'est un sentiment extraordinaire. C'est une étape très importante à franchir pour concevoir, justement, les prochaines étapes."

Quelles pourraient-elles être, ces étapes ? Olivier Toth se prend à rêver "de configurations qu'on adore, notamment debout et avec de plus grandes densités, mais me prononcer sur la rapidité avec laquelle ça va arriver, c'est très compliqué". Le directeur de la Rockhal préfère rester prudent, et savourer déjà ce premier concert "un peu comme avant".