Un nouveau départ pour la station de ski du mont Aigoual

Prat Peyrot, Valleraugue, France

Proposer des activités de plein air tout au long de l'année et plus seulement en hiver sur le massif de l'Aigoual. C'est la mission que la commune de Val d'Aigoual confie pour 10 ans à la société Aigoual Qualité 1567, à travers une délégation de service public. Ouvrir la station de ski de Prat Peyrot devenait chaque année de plus en plus aléatoire, en raison du manque de neige. Pas question pour l'instant de changer les installations. Les nouveaux délégataires vont dans un premier temps investir dans de nouveaux canons à neige pour prolonger l'activité.

"Actuellement, les canons à neige produisent à une température de moins 6 degrés. Avec ceux de la nouvelle génération, ça sera à partir de moins 2 avec 30% d'économie d'énergie. Ils vont également créer une neige beaucoup plus sèche qui durera plus longtemps."

De nouvelles activités de plein air toute l'année

Pour proposer de nouvelles activités , les nouveaux délégataires ont créé un groupement momentané d'entreprises (GME). Cinq se sont déjà engagées pour proposer de l'accrobranche, du VTT, du quad à assistance électrique. Des visites du massif de l'Aigoual en rosalies électriques seront également proposées. Ça sera possible dès l'an prochain. On pourra toutefois faire de l'équitation dès cet été. "Ces activités se feront en adéquation avec le site et la nature précise Thomas Vidal, le maire de Val d'Aigoual. Le massif de l'Aigoual est en effet situé dans le Parc National des Cévennes."

La cafétéria ouvrira début mai

Les nouveaux délégataires se voient également confier la gestion de la cafétéria et de l'hébergement sur place. "On compte moderniser l'aspect du snack, du chalet rond ainsi que l'hébergement et la restauration au sommet de l'Aigoual. En revanche, il n'y aura pas de création de restaurant ou d’hébergements supplémentaires. "

A terme ce sont bien sûr tous les villages situés autour de l'Aigoual qui devraient bénéficier des retombées touristiques générées par les nouvelles activités proposées par "Stations Alti-Aigoual", le nouveau nom de la station de Prat-Peyrot.