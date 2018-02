Il s'appelle "Biarritz en été" !" et se tiendra les 20, 21 et 22 juillet prochains autour de la Cité de l'océan. Un festival qui se veut pop, coloré, électro, éco-responsable et découvreur de talents.

Biarritz, France

Biarritz retrouve "son" événement musical estival. "Biarritz en été !" succède au Big Festival, qui aura tenu la scène pendant 9 ans à Aguiléra jusqu'en 2016. Là, changement de tonalité : c'est un festival pop, électro, qui voit le jour et se tiendra du 20 au 22 juillet, sur deux scènes autour de la Cité de l'Océan. En têtes d'affiche : Black Madonna (le vendredi soir), Phoenix (le samedi soir) et Etienne Daho (le dimanche soir). Un village avec des concerts gratuits en journée sera aussi installé à la Milady. Une quarantaine d'artistes sont attendus (Juliette Armanet, Lomepal, Angèle, Yellow Days, etc).

La société de production Super ! (organisatrice du festival "Cabourg mon amour" et de quelque 1000 concerts annuels) et le groupe de médias Les Nouvelles Editions Indépendantes co-organisent l'événement, pour un budget total d'un million 400.000 euros. La mairie devrait apporter une subvention située entre 120 et 150.000 euros.

Ce nouveau festival a un ancrage local : avec la participation de L'Atabal à la programmation musicale. "Biarritz en été !" vise un public coeur-de-cible de 20 à 40 ans. Pour cette première édition, les organisateurs espèrent séduire 5 à 6.000 spectateurs.

La billetterie ouvre ce mercredi 14 février à 10h.