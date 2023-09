Un nouveau forum pour l'emploi au Zoo-Parc de Beauval, ce samedi 9 septembre

Même un site aussi connu et prestigieux que le Zoo-Parc de Beauval peut avoir du mal à recruter. Il organise le samedi 9 septembre un forum pour l'emploi. 80 postes en CDD, CDI ou alternance sont proposés dans des secteurs variés : hôtellerie, restauration, technique, maintenance. Des contrats saisonniers peuvent aller de septembre à la mi-novembre, en temps plein ou temps partiel. Des contrats pour les vacances de la Toussaint sont également disponibles.

700 salariés permanents et autant de saisonniers pendant la haute saison

Beauval emploie 700 permanents à l'année, auxquels s'ajoutent autant de saisonniers, en haute-saison, mais le directeur des ressources humaines du parc reconnait qu'il y a encore eu des périodes très compliquées en 2023 : le mois d'avril a été le pire. Dans les plus grosses équipes, constituées de 150 personnes, il en manquait parfois trente. Conséquence : une réorganisation immédiate qui a pu entrainer, par exemple, la fermeture temporaire de certains restaurants. "Fort heureusement, on a l'habitude à Beauval d'être très agiles et réactifs, donc on arrive toujours à s'organiser" explique Charles Bordet. "Cependant, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait pour être dans une expérience visiteur vraiment optimale".

Des petits salaires augmentés de 7% cette année

Pour rester attractif sur le marché de l'emploi, Beauval a augmenté les salaires : "en octobre dernier, les salaires les plus bas et intermédiaires ont été augmentés de 7% pour vraiment répondre aux attentes en terme de pouvoir d'achat". L'entreprise propose aussi aux saisonniers des logements proches du parc. Ça ne suffit visiblement pas à pourvoir tous les postes proposés.

Le forum de l’emploi se tient salle Kalimba, au sein de l’Hôtel Les Hauts de Beauval (356 Le Paradis à Saint-Aignan-sur-Cher), de 9h à 12h puis de 13h à 17h.