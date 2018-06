Châteauroux, France

Le petit fascicule n'a qu'une ambition : faire découvrir ou redécouvrir la ville de Châteauroux aux Castelroussins, mais aussi aux visiteurs de passage. L'auteur, Olivier Stroh, travaille dessus depuis 6 mois : "Il y a plein de photos, des textes courts, et il se termine par un circuit de Châteauroux pour découvrir la ville. Il y a une partie historique et une partie découverte culinaire, les castelroussins célèbres, les anecdotes..."

On apprend par exemple que Châteauroux possède la plus vieille édition en France du manuscrit "La chanson de Roland". On découvre aussi que Baudelaire a séjourné à Châteauroux.

Edité dans la collection "je découvre", le livre a immédiatement convaincu la mairie de Châteauroux et l'Office du tourisme, très en demande de projets pour valoriser la préfecture de l'Indre, peu présente il est vrai au rayon guide de voyage.

Le livre "je découvre Châteauroux" est en vente notamment à l'office du tourisme. Il coûte 4.90 euros.