Le département de la Dordogne, la fédération de randonnée et l'association agriculture et tourisme éditent un nouveau topoguide pour découvrir le terroir périgourdin lors de promenades sur les sentiers du département.

Découvrir à pied les sentiers de Dordogne, son patrimoine et aller goûter les spécialités de notre département. C'est ce que propose un nouveau Topoguide édité par le département de la Dordogne et la chambre d'agriculture. Il est baptisé "Les terroirs gourmands de la Dordogne à pied" et il sera présenté le 30 septembre lors de la fête départementale de la randonnée à Saint-Pardoux-la rivière.

Des circuits accessibles à tous

Ce petit livre n'est pas très épais. Il ne fait pas plus de 80 pages et reste très facile à glisser dans un sac à dos. "Ça fait longtemps que l'on se dit que l'on a des milliers de kilomètres de chemin et on s'est dit que c'était pas mal de faire des circuits gourmands car c’était une vraie demande des randonneurs qui sont aussi des bons vivants," explique Philippe Debet, animateur au service tourisme au département.

Vingt chemins de randonnées sont proposés aux quatre coins du Périgord. Des boucles de 1h à 4h30 de marche imaginées avec l'aide du comité départemental de la randonné pédestre. Georges Floranceau. "On a réfléchi avec la chambre d'agriculture pour trouver les artisans et les producteurs disponibles sur les trajets imaginés. Ce sont des circuits accessibles à tous."

Une vingtaine d'exploitations ont joué le jeu

Chaque circuit est détaillé par une carte IGN et de brèves explications. On apprend aussi des choses sur la truffe à Sorges, la fraise de Cendrieux ou le dindon à Varaignes. En bas de page, le guide indique des lieux à découvrir et des exploitations à visiter. Elles font partie du réseau Bienvenue à la Ferme mais ne seront pas toutes ouvertes à l'année ajoute Jean-Christophe Mouret, le président de l'association Agriculture et tourisme Dordogne. "Il faut tenir compte de la saisonnalité des produits. Pour la fraise ce sera l'été et l'hiver pour la truffe, il faut que les gens prennent rendez-vous..."

Ce topoguide est tiré à 5.000 exemplaires et il est en vente à 12,90 euros dans les libraires, sur internet ou certains offices de tourisme.