Un nouveau jeu d'évasion grandeur nature dans le Luberon

Un nouvel Escape Game ouvre ses portes ce mardi à Robion dans le Luberon. L'Escape Game est un jeu de société grandeur nature où l'objectif est de résoudre des énigmes de salles en salles. C'est le troisième de la sorte dans le Vaucluse.

Après Vedène et Pernes-les-Fontaines, la commune de Robion accueille elle aussi un Escape Game, un jeu d'évasion grandeur nature. Ce concept se développe de plus en plus en France. Et connaît un certain succès auprès des 20-40 ans.

Ambiance Harry Potter

Tout commence dans un sombre couloir. Des hauts-parleurs hurlent des voix étranges. La première salle sur se nomme la Panic Room, et pour en sortir il vous faudra résoudre des énigmes. Même principe dans la seconde salle, une école des sorciers. Plusieurs salles cachées vous sont proposées si aucune énigme vous résiste. À la fin, vous pouvez vous prendre en photo, déguisé en sorcier ou sorcière. Une partie coûte 18 euros minimum et il est conseillé de venir en groupe (6 personnes).

Pourquoi Robion ?

Outre le fait que David Clément,propriétaire de cet Escape Game, possède plusieurs commerces sur cette commune du Luberon, et qu'il soit dans le même temps conseiller municipal, l'entrepreneur avance plusieurs raisons concrètes de l'implantation dans sa commune.

