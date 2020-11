Un nouveau label de qualité pour récompenser le Musée de la Romanité

Voilà un atout de plus, et surtout une reconnaissance supplémentaire, pour le Musée de la Romanité à Nîmes. Il se voit attribuer la marque Qualité Tourisme. De quoi s'agit-il ? C'est une distinction nationale valable pendant cinq ans, elle est obtenue après à un audit répondant à plus de 350 critères très précis, validés par une visite de clients mystère et des tests à distance (demande d’information et réservation par mail et par téléphone…)

Un score de 85% de réponses positives aux différents critères devait être obtenu pour se voir décerner la précieuse marque. Le Musée de la Romanité en a obtenu plus de 90% !

Cette certification, qui englobe les marques "Qualité tourisme Occitanie Sud de France" et "Qualité Tourisme National" permet au Musée de se positionner, par la qualité d’excellence de son accueil, parmi les plus importants sites culturels et touristiques régionaux et nationaux

Cap vers le label "Tourisme et Handicaps"

Le Musée de la Romanité espère désormais obtenir le label "Tourisme et Handicaps". "Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la Ville de Nîmes d’obtenir la marque Destination pour tous, permettant à une destination de valoriser une accessibilité et une qualité d’accueil globale, inclusive pour tous."

Le Musée va donc s’atteler à l’obtention du label "Tourisme et Handicaps" pour les quatre volets du label (moteur, visuel, auditif et mental). Cela permettra de vérifier la capacité du musée à accueillir en autonomie toutes personnes porteuses d’un handicap, en adaptant son offre de découverte et de médiation, en sensibilisant et formant le personnel, et en adaptant son parcours et sa signalétique à l’ensemble des critères.

*Qualite-tourisme.gouv.fr

La marque Qualité Tourisme™ est la seule marque d’État attribuée aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Gage de confiance, les prestations sont régulièrement soumises à un contrôle inopiné et indépendant. Ce signe de reconnaissance permet donc de choisir en toute confiance des établissements touristiques et culturels qui offrent des prestations de qualité.

Qu’il s’agisse de destinations reconnues ou insolites, de grands groupes à renommée internationale ou de petits établissements indépendants, tous s’associent à Qualité Tourisme™ afin de réserver un accueil d'excellence en France. A ce jour près de 5.500 établissements sont ainsi labellisés Qualité Tourisme™.