Un nouveau loto et un jeu de grattage pour sauvegarder le patrimoine

La ministre de la Culture a annoncé vendredi la création d'un loto du patrimoine, destiné à trouver de nouveaux financements pour la préservation des monuments français.

Le gouvernement va créer un "Loto du patrimoine" dont les recettes seront affectées à un fonds spécifique baptisé "Patrimoine en péril", a annoncé vendredi la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Concrètement, la Française des Jeux organisera un tirage spécial, qui pourrait intervenir chaque année la veille des Journées européennes du Patrimoine, et mettra en place un nouveau jeu de grattage.

Création d'un tirage spécial du Loto pour le #patrimoine : la @FDJ va le proposer dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2017 #strategiepatrimoine — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) November 17, 2017

20 millions d'euros par tirage espérés

Les fonds (20 millions d'euros espérés) financeront des réhabilitations de patrimoines protégés ou non protégés. "Un quart des monuments protégés est aujourd'hui en mauvais état et 5%, soit environ 2.000 monuments, sont jugés en état de péril", a expliqué Françoise Nyssen lors d'une conférence de presse.

Le ministère de la Culture a également annoncé le lancement d'une plateforme participative "pour permettre aux citoyens de signaler des monuments en péril".

Le @MinistereCC lance aujourd'hui une plateforme participative pour accompagner la mission de @bernstephane et permettre aux citoyens de signaler des monuments en péril : https://t.co/3yPoZSPQbv — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) November 17, 2017

Mi-septembre, Emmanuel Macron avait confié à l'animateur de télévision Stéphane Bern une mission de six mois consistant à recenser des monuments et des bâtiments en péril en France et à réfléchir aux moyens de les rénover. Stéphane Bern devait également trouver des "financements innovants" pour restaurer les monuments en péril. Il avait évoqué cette idée d'un loto début octobre.

Le ministère a aussi annoncé la création d'un fonds de 15 millions d'euros pour la restauration du patrimoine protégé dans les petites communes de moins de 2.000 habitants. "Le budget dédié à l'entretien et à la restauration du patrimoine augmentera de 5% l'an prochain, pour être porté à 326 millions d'euros", a-t-elle par ailleurs ajouté.