Un nouveau mapping vidéo pour la 3ème édition de Constellations à Metz

Metz, France

Le cosmonaute à la une de toute les affiches du festival des Arts Numériques Constellations est de retour pour la troisième année. Et pour la troisième année des touristes vont se demander mais pourquoi un cosmonaute?

En attendant de trouver un lien entre Constellations et le cosmonaute, la mairie de Metz présente le programme ce mardi pour le festival du 20 juin au 7 septembre qui espère battre des records après avoir attiré 600.000 visiteurs en 2017 et 950.000 en 2018.

Morphosis, nouveau mapping vidéo sur la cathédrale

Pour cette 3ème édition, la mairie de Metz a confié le mapping vidéo a un jeune artiste de 32 ans : Vincent Masson qui a découvert Metz il y a quelques semaines "je me suis imprégné de l'histoire de Metz et de la cathédrale pour bien préparer le projet Morphosis". Vincent Masson a notamment été impressionné par la cathédrale de Metz "elle a un caractère asymétrique qui est très plaisant et son caractère le plus singulier c'est qu'elle a la plus grande surface vitrée gothique d'Europe"

Un spectacle coloré

"Le but du projet c'est de montrer la cathédrale comme une surface plurielle d'histoire" dit le concepteur de Morphosis qui a travaillé 3 mois sur son ordinateur pour proposer le spectacle à partir du 20 juin. "_Le projet va faire référence notamment au Graoully_, et j'espère reformuler l'histoire de Metz dans une vision contemporaine au contact de la surface du bâtiment, le but c'est d'amener le spectateur dans une expérience autour d'une journée dans la cathédrale".

Vincent Masson qui a collaboré notamment avec PNL et qui a travaillé sur le mapping vidéo Chroma à Amiens, va s'appuyer pour la musique sur le collectif SIN. "L'ensemble va créer un spectacle très riche j'espère".

Des retombées attendues

Le festival est un levier d’attractivité et de tourisme pour la Ville. Elle annonce en 2017 une augmentation des nuits d’hôtels de 21% grâce à Constellations.