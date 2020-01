PHOTOS / Un nouveau musée archéologique pour mettre en valeur le site de Montmaurin

Montmaurin, France

Jusqu'ici à Montmaurin (Haute-Garonne), les passionnés d'archéologie et les curieux pouvaient, à quelques centaines de mètres du centre-bourg, découvrir deux villas gallo-romaines bien conservées. La villa de Lassalles et celle de La Hillère sont situées en plein cœur d'une Zone naturelle à intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) : c'est dire la richesse du coin. Pourtant, le site n'attire "que" sept à huit mille visiteurs par an. Ce manque de considération, au-delà de la localisation géographique assez isolée de la zone, était en partie imputable à la mise en valeur pas assez "modernisée" de l'ensemble. Alors, le Centre des Monuments Nationaux, conservateur des deux villas, a décidé d'y construire un musée. Il ouvre ses portes au public ce samedi 24 janvier, la visite est gratuite pour le premier week-end (4 euros ensuite).

Site remarquable, musée ludique

Construit dans l'ancien presbytère du village, le musée offre à la fois une exposition plutôt "classique", remontant de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, qu'une salle davantage en interactivité, dans laquelle on découvre les différentes époques. Là, on apprécie bien mieux la véritable richesse du site, exceptionnel par ses vestiges "de différentes époques, à la fois préhistoriques mais aussi de la période antique", indique le président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bélaval. Plusieurs vidéos mêlent graphismes et images du site actuel pour retracer le parcours du site archéologique.

Le musée met également en avant les figures emblématiques de Montmaurin, notamment celle de Georges Fouet, qui a dirigé les fouilles des deux villas antiques. Ensuite, les salles remontent le temps : la préhistoire avec des squelettes (notamment un "lion des cavernes") puis l'Antiquité avec de nombreux objets quotidiens de l'époque trouvés lors des fouilles.

Objectif : 15 000 visiteurs ?

Selon l'administrateur du site, Benoit Grecourt, la création du musée et le remodelage des visites des villas a été faite, d'abord, dans un but qualitatif. Cependant, le Centre des Monuments Nationaux (CMN) espère doubler la fréquentation actuelle de Montmaurin. Le CMN souhaite créer des parcours et lier le site avec d'autres qu'il gère à proximité : le château de Gramont dans le (Tarn-et-Garonne) et l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (Tarn).

L'entrée du musée de Montmaurin, construit dans l'ancien presbytère du village. © Radio France - Alexandre Berthaud

Un squelette de lion des cavernes, prêté par le Muséeum d'histoire naturelle de Toulouse et découvert dans la grotte de Coupe-Gorge, près de Montmaurin © Radio France - Alexandre Berthaud