Un nouveau propriétaire au Gaschney, pour relancer la station de ski des Vosges

Fermée l'an dernier faute d'enneigement et de financement, la station de ski du Gaschney rouvre ses portes cet hiver. Un nouveau propriétaire s'est installé, il s'agit de Michael Gerloff, il dirige une société spécialisée dans la montagne. Il veut donner un souffle nouveau.

Le Gaschney, Stosswihr, France

Un an après sa fermeture, la station du Gaschney ouvrira bien ses portes, quand il y aura assez de neige.

Un nouvel exploitant a été trouvé, il s'appelle Michael Gerloff, il est à la tête de l'entreprise Montagne Evolution à Luttenbach-près-Munster. C'est une société spécialisée dans le montage et la maintenance des remontées mécaniques.

De nouveaux investissements et un nouveau slogan pour le Gaschney

Le jeune chef d'entreprise de 36 ans connait bien les lieux, puisqu'il a aidé les anciens propriétaires pour l'entretien des installations. Il habite aussi la vallée de Munster. Il a injecté plus de 100.000 euros pour l'entretien des pistes, le renouvellement du matériel et l'achat d'une dameuse.

Un nouveau challenge pour le nouvel exploitant Michael Gerloff © Radio France - Guillaume Chhum

Une buvette ouvrira au pied des pistes avec la Gaschney' Soupe © Radio France - Guillaume Chhum

La station possède trois remontées mécaniques et sept pistes de ski. Il y a aussi deux pistes de randonnées et une piste de luge.

Ça m'insupportait de trouver cette station du Gaschney fermée alors que j'habite dans la vallée de Munster. On sera ouvert tous les jours si le manteau neigeux le permet, on sera très réactifs ! " Michael Gerloff

Le Gaschney qui ouvre une nouvelle page a désormais un nouveau slogan : "L'âme du massif des Vosges " . Parmi les nouveautés : l'installation d'une buvette avec une "soupe Gaschney" et un téléski-école gratuit pour tout le monde

Un sacré challenge pour le jeune chef d'entreprise

Michael Gerloff s'est engagé pour six ans dans cette station de ski, qui se veut avant tout familiale. 4 personnes travailleront dans la station en plus du gérant : 3 perchmans et une personne à la caisse.

La station de ski du Gaschney bientôt prête à rouvrir © Radio France - Guillaume Chhum

L'an passé, la station n'avait pas tourné, les anciens exploitants dont Philippe Kalt l'ex arbitre de football avaient baissé le rideau faute de moyens et d'enneigement suffisant. Il faut dire que les pistes sont orientées sud, ce qui rend parfois difficile leur exploitation.

Michael Gerloff souhaite ouvrir le plus rapidement possible, dès que la neige sera plus abondante, il manque encore une trentaine de centimètres . Il souhaite ouvrir la station en semaine aussi, quand le temps le permettra.