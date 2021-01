Un nouveau rendez-vous artistique au balcon du Gallia théâtre ce mercredi midi à Saintes

Un mode d'expression pour le moins atypique. En période de crise sanitaire, l'imagination ne manque pas pour tenter de maintenir le fil entre les artistes et le public. A Saintes, le Gallia théâtre a lancé le mercredi 20 janvier dernier, une opération "Chanter au balcon". Au premier étage de l'établissement, tous les mercredis et samedis, des artistes se produisent pendant 15 minutes à partir de midi.

Philomène et ses musiciens au balcon du Gallia théâtre le samedi 23 janvier 2021 © Radio France - Gérald Paris

Ce mercredi 27 janvier, c'est le violoncelliste Jean Nicolas Richard qui est attendu à midi, le directeur du conservatoire de Saintes. Samedi dernier, c'était Philomène avec ses musiciens. Prestation à midi pile devant 150 passants. Un moment plutôt délicieux pour elle :

"J'étais en manque de public, cela fait du bien" - Philomène, la chanteuse -

"'J'ai pris çà, comme un petit bonbon. Vous savez, quand on est petit, on a souvent cette envie de sucre. Là, j'étais en manque de public, alors c'était pour moi comme une sucrerie. Cela fait du bien, vraiment."

Public en face du Gallia théâtre le samedi 23 janvier pour "Chanter au balcon" © Radio France - Gérald Paris

Une fenêtre ouverte sur des artistes locaux

La directrice du Gallia théâtre, Dominique Bernard, est à l'origine de cette initiative. Elle parle de "petits temps artistiques, comme une fenêtre ouverte sur les artistes locaux. Un moment poétique, rapide, mais cela permet tout de même de rester positif, optimiste, et de garder le lien aussi avec le public d'une façon différente."

Un public qui regarde et écoute avec délice cette prestation éphémère, comme Jean et sa femme Annette, deux retraités de 70 ans. Pour Jean, _"_C'est une oasis de bonheur", et Annette parle _"de joie et de retour à un peu de vie normale."_Un couple qui d'habitude aime sortir au cinéma, parfois au théâtre. Là, ils sont transportés, enchantés par ce moment hors du temps. Tout comme la centaine de passants arrêtés là, devant ce balcon, d'un théâtre malheureusement toujours fermé à cause de la crise sanitaire.