Un nouveau sentier GR pour se promener entre la Lozère et le Tarn

Voilà de quoi ravir les amateurs de randonnées ! Un nouveau sentier de grande randonnée, GR, va voir le jour au printemps dans la région. Ce GR736 proposera 300 kilomètres de balades le long de la rivière Tarn. Le chemin débutera près des sources du Tarn, sur les pentes du Mont Lozère (Lozère) , passera par l'Aveyron et se terminera à Albi (Tarn). 125,8 kilomètres du tracé sont en Aveyron, 109 km sont en Lozère et 60 km dans le Tarn. Le balisage de l'itinéraire est en cours.

De nombreux sites touristiques seront à découvrir le long du sentier : Albi, Brousse-le-Château, Peyre, Millau, Les Vignes, Florac, Le Pont-de-Montvert ou encore Le Mas de la Barque. Et ce GR736 est une bonne nouvelle aussi bien pour les passionnés de balades, que pour les commerçants et communes le long du parcours. Julie Saysset-Baudet gère l'hôtel-restaurant du Pont, à Ambialet : "pour les randonneurs on met déjà en place de quoi laver et sécher le linge, on a mis en place des paniers repas..."

Une bonne publicité pour les établissements le long du GR

Le secteur d'Ambialet comporte déjà de nombreuses balades, et il y a même le GR36 (reliant la Manche aux Pyrénées) qui passe par la commune. Alors l'hôtel de 18 chambres de Julie Saysset-Baudet accueille déjà de nombreux promeneurs. Mais des clients supplémentaires c'est toujours une bonne nouvelle : "les randonneurs sont surtout présents avant et après l'été parce que les conditions pour marcher sont plus favorables. Ca va être bien de dynamiser l'activité sur ces périodes là."

Non loin d'Ambialet, à Bellegarde-Marsal, le maire Serge Capgras espère que le GR736 va mettre un coup de projecteur sur sa commune : "On a un très beau petit village. En été c'est très agréable, avec notre petite église qui n'est pas souvent ouverte mais qu'on peut faire ouvrir". Lui n'attend pas de retombées économiques à court terme car il n'y a aucun commerce, mais il a en revanche des espoirs pour le futur : "il y a un petit restaurant fermé depuis quelques années. On peut espérer qu'un jour il rouvre."

Des aménagements vont être faits tout le long du sentier : toilettes sèches, tables de pique-nique ou encore des panneaux pédagogiques autour de la faune, de la flore et de la géographie. Un topoguide papier officiel devrait être disponible à partir de 2023.