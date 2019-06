Un nouveau site de l'Yonne retenu pour le Loto du Patrimoine 2019

Un nouveau site de l'Yonne est retenu pour le loto du patrimoine 2019. En plus des 18 sites emblématiques connus depuis le mois de mars, 103 autres ont été dévoilés ce mardi après-midi dont le Pigeonnier Saint-Joseph à Sens.

Le Pigeonnier Saint-Joseph à Sens est le deuxième site retenu dans l'Yonne après le Château de Maulnes qui faisait partie de la première liste.

Un site privé à Sens , lié à l'histoire du couvent Saint-Antoine

La Fondation du patrimoine rappelle que dès le XVe siècle, il est fait mention de la présence au Faubourg Saint-Antoine d'un monastère bénédictin. Au XVIIe siècle, les religieuses de la Pommeraye s'y installent après de nouvelles constructions. La vente des Biens Nationaux en 1793 fait mention d'une grande basse-cour intérieure avec colombier de pied. Rachetée en 1852 par l'abbé Sicardy, l’abbaye Saint-Antoine-lès-Sens est réaménagée pour l'installation des Sœurs de la Providence qui fusionneront avec les Sœurs de la Charité de Nevers en 1959.

Une toiture partiellement détruite

Lors de son rachat en 2013 par les nouveaux propriétaires, la toiture du pigeonnier était déjà partiellement effondrée. Bernard Brousse, le président de l'Office de tourisme de Sens souligne la nécessité de réaliser des travaux : " la toiture n'est pas en bon état. Le couvent n'avait plus d'utilité et était mis à l'écart. Il y avait d'autres préoccupations. Je pense que les nouveaux propriétaires ont _à cœur de le mettre en valeu_r et de sauver les bâtiments en rapport avec les souvenirs qui sont liés".

Pour éviter que les dégradations s’étendent la toiture doit être intégralement restaurée : il s'agit de restituer la couverture de la tourelle, reprendre la charpente en chêne et la corniche précise la Fondation.

Pigeonnier Saint-Joseph © Radio France - Fondation du Patrimoine

Un signe de noblesse

_"C'est un signe de noblesse "_souligne Bernard Brousse. "Sous l'ancien régime le droit de pigeonnier était réservé à l'aristocratie. Ce pigeonnier est le signe de l’importance du lieu et des personnages qui y résidaient sous l'ancien régime. Le droit de pigeonnier a été supprimé à la révolution."

Neuf sites en Bourgogne-Franche-Comté

Au total, neuf sites ont été retenus en Bourgogne-Franche- Comté dont deux dans l'Yonne. Le tirage spécial destiné à financer la restauration des monuments aura lieu le 14 juillet. La Française des jeux lancera par ailleurs en septembre deux jeux à gratter, un à 15 euros et un autre au prix plus abordable de trois euros. Pour ce loto du patrimoine 2019, il y a eu 1300 sites candidats.