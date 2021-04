Un nouveau studio d'enregistrement à Saint-Sauveur

Vous venez à l'origine de la région parisienne. Pourquoi un studio d'enregistrement en Puisaye?

Nicolas Leroux: : Je voulais un studio d'enregistrement en Puisaye pour avoir l'espace disponible pour accueillir des musiciens en résidence, pour leur permettre d'enregistrer dans les conditions qui se faisaient autrefois dans les années 60, avec une hauteur sous plafond et une vraie pièce.

Qui sont vos clients et que recherchent-ils en venant chez vous ? Une ambiance particulière ?

Je pense que c'est vraiment un atout, Le fait de pouvoir s'immerger dans le travail plus d'une journée, de voir la lumière du jour, d'avoir encore une fois une belle hauteur sous plafond. Une grande pièce de rêve avec une belle Acoustique . Je crois que c'est une offre qui est de moins en moins présente, à part dans des produits beaucoup plus gros. Des studios, plus onéreux .

La Poèterie est une friche industrielle reconverti en Village d'artistes à Saint-Sauveur-en-Puisaye dans l'Yonne. © Radio France - Thierry Boulant

En fait, c'est vraiment une histoire d'ambiance et de lieux. Le studio d'enregistrement fait partie de La Poèterie, un village d'artistes. Il y a sur place trois gîtes qui peuvent accueillir tout le monde. Ce sont des gîtes de groupe de 16 personnes . Il y a des forfaits selon les besoins de chaque client.

Une journée d'enregistrement, ça coûte combien?

Chez moi, ça coûte 350 euros, ce qui correspond à un petit studio à Paris. Un studio en sous sol.

Votre studio est tout nouveau. Débuter une activité en pleine crise sanitaire, c'est un peu délicat?

oui c'est vrai, mais de toute manière, une structure comme ça prend du temps à se développer . Et c'est vrai que j'ai profité du premier confinement pour finir mes travaux. c'est moi qui ai aménagé le studio. Mais après la situation s'est prolongée. Mais on a quand même le temps de travailler et on a le droit . Pour l'instant. Je ne m'en sors pas trop mal.

Comment fait-on venir les clients?

Pour moi ça c'est principalement joué avec le bouche à oreille. Il faut que les clients viennent et repartent de leur expérience satisfait et du coup, ils en parlent. Après, je communique toujours pour Factory Studio sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram mais la vraie communication se fait avec le bouche à oreille.