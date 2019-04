Un nouveau tyrannosaure en vedette au Dino-Zoo de Charbonnières-les-Sapins

Charbonnières-les-Sapins, France

Il a accueilli près de 130 000 visiteurs l'an dernier, le Dino-Zoo à Charbonnières les Sapins entame sa 26e saison. Et le parc préhistorique accueille un nouveau pensionnaire, la star des dinosaures, le tyrannosaurus rex. C'est déjà le 3e tyrannosaure depuis la création du parc, le précédent, usé par les temps et les intempéries, est parti à la retraite. Mais surtout il ne correspondait plus vraiment aux dernières découvertes scientifiques sur ces charmants animaux.

Le nouveau T-Rex, 2 tonnes, 12 m de long, 4 m de haut, est plus proche de la réalité. Il est aussi plus impressionnant que son prédécesseur, avec sa gueule largement ouverte sur des dents de 12 cm. Et il est plus proche de la réalité, avec de petits bras avec de grandes griffes, et des pattes fines et souples, pour mieux coller aux découvertes récentes des paléontologues.

Le tyrannosaure, une ossature métallique recouverte de résine et peinte à la main, est l'oeuvre d'un sculpteur belge. Il a fallu plusieurs mois de travail entre la conception, la validation par les scientifiques et la fabrication. Un investissement de 50 000 €. Le T-Rex franc comtois a d'ailleurs un frère quasiment jumeau (seule la couleur change), installé dans un parc préhistorique au Portugal. Les deux structures se sont associées pour réduire les coûts.

Le parc abrite une centaine de reproductions grandeur nature de dinosaures, ici un ptérodactyle défendant ses oeufs. © Radio France - Christophe Mey

Le Dino-Zoo accueille à partir de ce samedi 13 avril accueille pour la période de Pâques et pendant 15 jours sa traditionnelle "chasse aux oeufs". 25 000 oeufs en chocolat attendent petits et grands cachés dans le parc. Peut-être y aura-t-il des oeufs de dinosaure?