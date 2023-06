Un nouveau virage "plus généraliste" pour le cinéma d'animation "Le Festival" à Bègles

Du changement au cinéma "Le Festival" à partir de septembre. Il est le seul en France à projeter exclusivement des films d'animation et avec des effets spéciaux. Fin juin, Fabrice de la Rosa, le gérant actuel, partira à la retraite après 15 ans d'activité. C'est l'association "Vive le cinéma à Bègles" qui prendra la tête de ce lieu pour cinq ans, propriété de la mairie. Elle avait lancé un appel à projets pour cette délégation de service public .

Il a été notamment été décidé d'étendre la programmation : "L'idée c'est de conserver une case d'animation, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. En plus, il y a des studios à Bègles, donc c'est un savoir-faire local. Toutefois, il faut s'élargir, explique Aurélian Michon, le futur directeur, également président de l'association 'Les cinémas de proximité de la Gironde'. On va aussi passer des documentaires, des films plus pointus, plus grand public, des fictions. Ce sera plus ouvert et plus généraliste."

Attirer davantage de spectateurs

La nouvelle programmation sera pensée par la soixantaine de bénévoles de l'association. Elle souhaite attirer davantage de monde dans les deux salles du cinéma. Aujourd'hui, environ 35 000 spectateurs sont accueillis par an. "On va aller doucement, mais une étude de la ville tablait sur 50 000 voir 60 000 personnes", continue Aurélian Michon. Une volonté des élus que nous confirme Nadia Benjelloun-Macalli, adjointe au maire déléguée à l'économie et vie culturelle à Bègles.

Le cinéma sera fermé en juillet et août et rouvrira début septembre, après des travaux de peinture notamment. Il ne portera plus le même nom. "Vive le cinéma à Bègles" souhaite changer de cap. Un sondage a été posté ces derniers jours. Il est possible de donner son avis parmi quatre propositions.

Pour remercier le public, le futur retraité Fabrice de la Rosa organise une séance spéciale ce samedi 24 juin à 21 heures , avec des images d'archives, des anecdotes et des courts métrages.